Film Netflix “Natale con te”: tutto ciò che sappiamo finora

Arrivare in tempo per le festività natalizie è la commedia romantica Natale con te. Con Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr., Natale con te arriverà su Netflix a novembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film.

Natale con te è una commedia romantica natalizia in uscita diretta da Gabriela Tagliavini e basata sulla sceneggiatura scritta da Jennifer C. Stetson e Paco Farias.

Il tedesco Michael Torres (Dall’aldilà), sta producendo attraverso GMT Films insieme a Lucas Jarach (Gli omicidi di Amityville). Nel frattempo, Eric Brenner (Innamorato) è il produttore esecutivo del film.

Le riprese della serie si sono svolte interamente a New York negli Stati Uniti e hanno un budget inferiore a $ 10 milioni.

Prima di approfondire tutto ciò che sappiamo finora sul film, ecco il trailer:

Quando è il Natale con te Data di uscita di Netflix?

Con l’uscita della lista ufficiale dei film Netflix 2022, possiamo confermarlo Natale con te sarà disponibile per lo streaming Giovedì 17 novembre 2022.

Qual è la trama Natale con te?

La sinossi di Natale con te è per gentile concessione di Netflix:

“Sentendosi in esaurimento, la pop star Angelina scappa per esaudire il desiderio di un giovane fan nella piccola città di New York, dove non solo trova l’ispirazione per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità di vero amore”.

Nuove immagini first look per #ChristmasWithYou in arrivo su Netflix il 17 novembre. pic.twitter.com/7ErJSTV1ev — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 19 ottobre 2022

Di chi sono i membri del cast Natale con te?

I protagonisti romantici di Christmas With You sono Freddie Prinze Jr. e Aimee Garcia.

Freddie Prinze Jr. era un giovane attore molto popolare negli anni ’90 e nei primi anni 2000, probabilmente più famoso per la sua interpretazione di Fred Jones nel live-action Scooby Doo film e per la sua interpretazione del rubacuori del liceo Zack Siler in una commedia romantica per adolescenti Lei è tutto quello che.

Negli ultimi anni Prinze Jr. ha usato i suoi talenti recitativi per la recitazione vocale, come il suo ruolo in Star Wars: ribelli come l’ex padawan Jedi Kanan Jarrus.

Parlando del suo grande ritorno sullo schermo, Prinze Jr. ha dichiarato: “Per quanto nervoso come stavo tornando a fare film, non avrei potuto scegliere un film più adorabile o un gruppo più perfetto con cui lavorare”, aggiungendo: “Loro mi ha fatto amare di nuovo questo business”.

Lucifero i fan riconosceranno immediatamente Aimee Garcia come la bizzarra investigatrice della scena del crimine Ella Lopez. Di recente, Garcia è stato visto nella serie originale di Hulu Mi sono svegliato e ha usato la sua voce nell’ultima serie spin-off di Come addestrare il tuo drago Draghi: i nove regni come Alex Gonzalez.

Entrando anche a far parte del cast di Natale con te sono; Gabriele Sloyer (Inventando Anna), Lawrence J. Hughes (Mike), Deja Monique Cruz (Legge e ordine: unità vittime speciali), Zenzi Williams (Pantera nera), Elisa Bocanegra (Svergognato), Grace Dumdaw (Successione), Matteo Grimaldi (Il pigiama party), Helena Betancourt (L’arancione è il nuovo nero), Sammy Peralta (Città in collina).

Cos’è Natale con te tempo di esecuzione?

È stato confermato che Natale con te ha una durata di 89 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Natale con te su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!