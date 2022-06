Film Netflix ‘Maestro’: riprese in corso e tutto ciò che sappiamo finora

Bradley Cooper, nel suo primo Netflix Original, sarà il protagonista e sarà il regista del prossimo film biografico di Netflix su Leonard Bernstein, Maestro. Le riprese sono ora in corso in Massachusetts. Di seguito terremo traccia di tutto importanti aggiornamenti sulla produzione, notizie sul casting, trailer e data di uscita di Netflix.

Maestro è un Netflix Original in uscita basato sulla carriera del leggendario compositore Leonard Bernstein. Cooper ha scritto la sceneggiatura insieme Riflettore il produttore Josh Singer.

I leggendari registi Martin Scorsese e Steven Spielberg sono legati al progetto come produttori, insieme a Burlone regista Todd Phillips. Fred Berner (Pollock), Amy Durning (Città magica), Kristie Macosko Krieger (Ponte delle Spie), ed Emma Tillinger Koskoff (Burlone) sono allegati.

Il progetto è stato sviluppato da molto tempo con la notizia che era in fase di sviluppo rilasciato per la prima volta nel gennaio 2020. Il film è stato presentato per la prima volta alla Paramount prima di passare a Netflix.

Qual è la trama Maestro?

Nell’arco di 30 anni, Maestro segue la carriera di Storia del lato ovest e via Il lungomare direttore d’orchestra e compositore Leonard Bernstein, e il suo matrimonio con l’attrice cilena Felicia Montealegre.

Di chi sono i membri del cast Maestro?

Al momento in cui scrivo, è stata annunciata solo una quantità limitata del cast.

Bradley Cooper nel ruolo di Leonard Bernstein

Assumere il ruolo del leggendario regista Leonard Bernstein sarà Guardiani della Galassia il preferito dai fan, Bradley Cooper. Maestro sarà il secondo lungometraggio diretto da Bradley e il suo primo da allora È nata una stella.

Maestro sarà il primo Netflix Original per Bradley Cooper sia come attore che come regista.

Carey Mulligan – Felicia Montealegre

Il grande Gatsby l’attrice Carey Mulligan reciterà al fianco di Leonard Bernstein di Bradley Cooper nel ruolo di Felicia Montealegre, l’attrice cilena e moglie di Bernstein.

Maestro sarà il secondo Netflix Original per Mulligan, dopo aver recitato in precedenza nel film acclamato dalla critica Fango. Mulligan è anche famosa per il ruolo di Kathy in Non lasciarmi mai andare e Daisy Buchanan dentro Il grande Gatsby.

Jeremy Strong – John Gruen

Jeremy Strong interpreterà il ruolo di John Jonas Gruen, il famoso critico d’arte, autore e compositore americano. Uno dei libri più famosi di Gruen è Il mondo privato di Leonard Bernstein.

Strong ha interpretato in modo fantastico il ruolo di Jerry Rubin nel dramma storico Netlfix Original di Aaron Sorkin Il processo del Chicago 7e ha anche un ruolo da protagonista nella fantastica serie drammatica della HBO Successione come Kendall Roy.

Maya Hawke – Jamie Bernstein

Ci è voluto molto tempo per saperne di più sul cast di Maestroma ne abbiamo la conferma Cose più strane l’attrice Maya Hawke è stata scelta per interpretare Jamie Bernstein, la figlia di Leonard Bernstein e Felicia Montealegre.

Qual è lo stato di produzione di Maestro?

Stato di produzione ufficiale: riprese (Ultimo aggiornamento: maggio 2022)

In precedenza avevamo riferito che le riprese avrebbero dovuto iniziare nell’aprile 2021, ma per qualche motivo sconosciuto le riprese sono state ritardate. Ancora una volta, aggiornamenti a IMDb per Maestro ha mostrato che lo stato è cambiato dalla pre-produzione alle riprese a partire da 12 ottobre 2021. Questo è stato scambiato di nuovo ad aprile e ora possiamo confermare che i nuovi fogli di produzione lo affermano Maestro dovrebbe girare a maggio 2022.

Il primo lotto di riprese è iniziato il 21 maggio a Tanglewood, nel Massachusetts, e dovrebbe concludersi entro il 12 luglio 2022.

Una volta terminate le riprese in Massachusetts, la produzione si sposterà a New York per un periodo di tempo non divulgato prima di ulteriori riprese che si svolgeranno in Italia nel settembre 2022.

Non si sa quando le date di produzione sono previste per le riprese a Londra, in Inghilterra.

Diverse aziende sono accreditate di aver lavorato su Maestro, Compreso; Sforzo congiunto, Sikelia Productions, Fred Berner Films e Amblin Entertainment.

Immagini dietro le quinte

Abbiamo il nostro primo sguardo al set di Maestro con Carey Mulligan e Bradley Cooper vestiti rispettivamente nei panni di Leonard Bernstein e Felicia Montealegre.

Quando è la data di uscita di Netflix?

Con le riprese che non dovrebbero iniziare prima dell’estate, è altamente improbabile che vedremo Maestro lancio su Netflix nel 2022. Dato l’argomento, potrebbe facilmente essere uno dei film che Netflix sceglie di rilasciare per le stagioni dei premi che significano alla fine del 2023. Naturalmente, fino a quando le telecamere non girano, sono tutte speculazioni.

