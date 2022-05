Film Netflix “Lonely Planet”: cosa sappiamo finora

Annunciato per la prima volta nell’aprile 2022, Netflix è in fase di sviluppo Pianeta solitario: un film di una storia d’amore ambientato in Marocco e interpretato da Laura Dern e Liam Hemsworth. Il film è attualmente in produzione a partire da maggio 2022 ma si sa ancora poco della trama. Ecco le ultime novità sul film romantico in uscita.

Il regista e sceneggiatore di Netflix Pianeta solitario è Susannah Grant, che per lei è stata nominata all’Oscar Erin Brockovich sceneggiatura. I suoi altri crediti includono Incredibile, La quinta onda, 28 giorni, e altro ancora.

Grant sta anche producendo insieme a Sarah Timberman e Liza Chasin per 3dot Productions, con la vicepresidente Studio Film Kira Goldberg che funge da creative lead per Netflix. Il film continua la partnership creativa tra Netflix e 3dot, che finora ha prodotto la prossima serie thriller dello streamer, Anatomia di uno scandalo. 3dot ha stipulato un accordo cinematografico pluriennale con Netflix nel 2019, con adattamenti del bestseller di Taylor Jenkins Reid I sette mariti di Evelyn Hugo.

Qual è la trama? Pianeta solitario?

Pianeta solitario è pubblicizzato come una storia d’amore ambientata in Marocco. Purtroppo, questo è tutto ciò che sappiamo poiché i dettagli della trama vengono tenuti nascosti.

Chi è coinvolto Pianeta solitario?

Le star principali di Netflix Pianeta solitario sono il vincitore dell’Oscar Laura Dern (Storia di un matrimonio, Jurassic Park) e Liam Hemsworth (I giochi della fame). La Dern sarà vista entro la fine dell’anno in Jurassic World Dominion, riprendendo il suo ruolo iconico di Ellie Sattler insieme ad altri personaggi storici interpretati da Jeff Goldblum e Sam Neill. Hemsworth è stato visto l’ultima volta Non è romantico?, Il duello, Giorno dell’Indipendenza: Rinascita.

Nel maggio 2022, Deadline lo ha rivelato Diana Argenti & Younes Boucif si era unito al cast.

Silvers è probabilmente meglio conosciuta per il suo recente periodo nella serie comica di Netflix ora cancellata Forza spaziale. Boucif di recente è stato il protagonista della serie comica francese Netflix Original Alzarsi.

Qual è lo stato di produzione di Pianeta solitario?

Lonely Planet di Netflix è in produzione secondo un aggiornamento di maggio 2022.

Qual è la data di uscita di Netflix Pianeta solitario?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Pianeta solitarioma considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023.