Film Netflix live-action “Masters of the Universe”: cosa sappiamo finora

Netflix è all-in su Maestri dell’Universo con due progetti animati e, come accennato più volte negli ultimi anni, il film live-action di Sony a cui era allegato Noah Centino si sposterà su Netflix. Ecco cosa sappiamo del live-action Maestri dell’Universo film.

Come accennato, Netflix investe molto nel Maestri dell’Universo IP. Il franchise Mattel è iniziato negli anni ’80 e ha visto una rinascita di recente, con Netflix che ha prodotto e distribuito due serie.

Il più grande dei progetti Netflix finora è stata la serie animata prodotta da Kevin Smith (e piuttosto controversa). Rivelazione. Le parti 1 e 2 sono state rilasciate nel 2021. Netflix ha rilasciato una serie animata per i più giovani chiamata He-Man e i Signori dell’Universo.

Spumeggiare per anni, tuttavia, è stato un film di He-Man dal vivo e sembra che sia diretto su Netflix.

Storia del Maestri dell’Universo film d’azione dal vivo

Sono passati anni da quando la Sony ha inizialmente annunciato che avrebbe sviluppato un film live-action, quindi esaminiamo tutte le notizie e le voci ufficiali sul progetto.

In un modo o nell’altro, il progetto live-action Masters of the Universe si è sviluppato dal 2008, con molti nomi coinvolti nella sceneggiatura e nel progetto nel corso degli anni.

La Warner Brothers inizialmente tenne il progetto prima che venisse trasferito alla Sony, con nomi come John Stevenson, Jon M. Chu, McG e David S. Goyer coinvolti.

Avanti veloce al 2019, dopo anni di silenzio, Noah Centineo (noto per Netflix’s A Tutti I Ragazzi franchise) ha affermato di essere stato coinvolto nel progetto, con l’uscita nei cinema da parte della Sony prevista per la fine del 2019. Ciò non è avvenuto, è stato ritardato e il progetto è stato nuovamente muto.

All’inizio del 2020, le voci hanno iniziato a girare intorno al fatto che Netflix sarebbe salito a bordo del progetto, con DiscussingFilm che ha affermato per la prima volta che Netflix svilupperà e distribuirà il film. Aveva senso che Netflix fosse interessato al progetto in quel momento, dato che stava lavorando a progetti animati e aveva stretti legami con Noah Centineo.

Nell’aprile 2021, Noah Centineo ha annunciato a Collider di essere uscito dal film della Sony.

Nel luglio 2021, David S. Goyer ha parlato con The Hollywood Reporter del film, dicendo che gli piaceva la sceneggiatura, aggiungendo:

“Quello che mi è piaciuto di più è che si trattava principalmente di un’amicizia tra He-Man e Battle Cat. L’idea era che ci fossero sempre stati He-Men e diversi destinatari della Spada del Potere, e che Battle Cat avesse sempre servito al loro fianco. E questo era un nuovo He-Man che Battle Cat e molte persone non pensavano fosse degno della spada. Quindi era una storia del personaggio che guadagnava la spada ma, soprattutto, guadagnava l’amicizia di Battle Cat, che pensava che questo ragazzo fosse un peso leggero. Mi è veramente piaciuto. Ho pensato che fosse una storia divertente. C’era molto umorismo in esso, e ti viene in mente perché Battle Cat lo accetta a malincuore, ed è l’accettazione di He-Man da parte di Battle Cat che ha dato il cuore a questa versione della storia.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto è arrivata nell’estate del 2021, con GiantFreakinRobot che ha riaffermato che arriverà su Netflix e ha affermato che “Netflix ha attraversato più script prima di stabilirsi sull’idea giusta per Padroni dell’Universo”, aggiungendo: “La nuova storia per la loro interpretazione svilupperà meglio le motivazioni e le connessioni personali del principe Adam con Skeletor, il cattivo per eccellenza di He-Man. Farà anche di più per sviluppare la relazione tra il principe Adam e Teela, fornendo una sottotrama romantica più ricca di quella che abbiamo visto per il nostro personaggio principale in passato”.

Infine, un nuovo elenco di produzione di ProductionWeekly nel dicembre 2021 suggerisce che il progetto è ancora attivo.

A gennaio 2022 era ufficiale, il progetto si è spostato su Netflix e ha sostituito Centineo con Kyle Allen.

L’Hollywood Reporter afferma: “Sony manterrà i diritti, sia cinematografici che in streaming, del film in Cina”.

Secondo quanto riferito, il film avrà un budget di almeno $ 100 milioni.

Cosa aspettarsi da Masters of the Universe live-action di Netflix

Esaminiamo cosa dice l’elenco di produzione. Cominciamo con la storia:

“In una terra lontana e mistica, il debole principe Adam conduce una vita da re. Sconosciuto a tutti tranne che a pochi intimi amici/alleati, il principe Adam è in realtà un eroe, il potente He-Man. Insieme ai suoi amici, (come Teela; suo padre, un uomo d’arme; il misterioso Orko e il suo potente amico / sostituto del cavallo Battle Cat), He-Man combatte il malvagio Skeletor e i suoi servi per il controllo del mondo, e , soprattutto, per il controllo, il potere e “l’onore di Greyskull”, il misterioso castello da cui He-Man trae i suoi poteri”.

Tra le società di produzione coinvolte nel progetto ci sono Escape Artists, fondata da Steve Tisch, Todd Black e Jason Blumenthal. Sono dietro a film come Un diario per la Giordania, L’equalizzatore, e Il fondo nero di Ma Rainey. Secondo quanto riferito, sono coinvolte Franklin Entertainment, Phantom Four e Mattel Films.

L’elenco rileva che Aaron e Adam Nee serviranno come sceneggiatori e registi per il film. Nota inoltre che Art Marcum e Matt Holloway sono a bordo come scrittori.

In quali personaggi appariranno Maestri dell’Universo?

Quello che c’è su Netflix può rivelare in esclusiva alcuni dei personaggi che saranno presenti nel prossimo film:

Egli uomo

Scheletro

Maga di Castle Grayskull

Evil-Lyn

Speranza (Tela)

Uomo d’arme / Duncan

Gwildor

Come accennato, Kyle Allen (Twitter, Instagram) interpreterà Adam/He-Man nel film in uscita.

Allen è noto soprattutto per essere stato un personaggio regolare della serie di Hulu The Path e per aver recitato Storia del lato ovest, La via di mezzo, e La più grande corsa di birra di sempre.

Quando inizierà la produzione di Masters of the Universe?

Dopo tanti ritardi, le date di produzione vanno prese con le pinze. Secondo ProductionWeekly, il film doveva iniziare la produzione il 13 giugno 2022 nel New Mexico. Ciò non è avvenuto.

Invece, Kyle Allen ci ha aggiornato tutti nell’ottobre 2022, dicendo che le riprese del film inizieranno ad aprile 2023. Ulteriori elenchi di produzione affermano che il film sarà girato a Vancouver e Praga.

Allen ha detto nella clip:

“È spettacolare, inizieremo le riprese ad aprile, quindi è stata solo una questione di aspettare, prepararsi e mettere tutta la storia e tutto in perfetto ordine”.

Allen ha anche aggiunto che si preparerà facendo 6 ore di allenamento al giorno per entrare nel ruolo.

Ti terremo aggiornato su tutti gli aggiornamenti su Masters of the Universe man mano che li avremo. Fateci sapere nei commenti se non vedete l’ora di dare un’occhiata a questo film.