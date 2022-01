Film Netflix “La società della neve”: cosa sappiamo finora

Per potenziare le sue produzioni internazionali, Netflix sta collaborando con il famoso regista JA Bayona per produrre un film basato su eventi della vita reale chiamato Società della neve. Il film sarà interamente in spagnolo.

Il film sarà diretto da JA Bayona stesso, i cui crediti includono The Orphanage, A Monster Calls e Jurassic World: Fallen Kingdom, nonché la prossima serie Il Signore degli Anelli di Amazon. Il film sarà scritto da Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques e Nicolás Casariego.

Il regista JA Bayona ha commentato lo sviluppo di questo film:

“È stato durante il processo di documentazione per The Impossible che ho scoperto La società della neve, l’affascinante cronaca di Pablo Vierci sulla tragedia delle Ande. Più di 10 anni dopo, il mio fascino per il romanzo rimane intatto e sono felice di affrontare la sfida che mi attende: raccontare uno degli eventi più ricordati del 20° secolo, con tutta la complessità che implica una storia che dà così tanto rilevanza per i sopravvissuti così come per coloro che non sono mai tornati dalle montagne. Lo affronto anche in spagnolo, una lingua in cui ritorno con entusiasmo dopo 14 anni senza girare le riprese nella mia lingua, e con un team di giovani attori uruguaiani e argentini, di cui sono totalmente entusiasta”.

I produttori includono Belén Atienza (The Impossible, The Orphanage) e Sandra Hermida (The Impossible, A Monster Calls). Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Società della neve:

Qual è la storia dietro Società della neve?

Società della neve (La società della neve) racconterà la storia del volo 571 dell’aeronautica uruguaiana, che nel 1972 fu noleggiato per portare una squadra di rugby in Cile e si schiantò catastroficamente su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Solo 29 dei 45 passeggeri sono sopravvissuti allo schianto e, trovandosi in uno degli ambienti più difficili del mondo, sono stati costretti a ricorrere a misure estreme, incluso il cannibalismo, per sopravvivere.

Il film è basato sul libro La società della neve di Pablo Vierci.

Chi è coinvolto Società della neve?

Il cast dell’ensemble di Netflix Società della neve include Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura e Girolamo Bosia.

Qual è lo stato di produzione di Società della neve?

A partire da gennaio 2022, Netflix Società della neve è in fase di sviluppo e pre-produzione attivi.

Le riprese di Society of the Snow di Netflix si svolgeranno nella Sierra Nevada (Andalusia, Spagna), a Montevideo (Uruguay) e in varie località delle Ande (sia in Cile che in Argentina), tra cui El Valle de las Lágrimas, dove gli eventi effettivamente è avvenuto.

I produttori Atienza ed Hermida hanno detto quanto segue riguardo alle imminenti riprese:

“Dopo alcuni anni di lavoro al progetto, siamo terribilmente entusiasti di iniziare le riprese di Society of the Snow. Vogliamo ringraziare Netflix per il loro determinato sostegno a questo progetto, che sarà girato interamente in spagnolo, e ringraziare anche i sopravvissuti e le famiglie di coloro che sono morti nella tragedia delle Ande, per la loro enorme generosità nel condividere la loro storia con noi .”

A cosa serve la data di uscita di Netflix Società della neve?

Netflix non ha annunciato una data di uscita per Società della neve, ma dato un probabile inizio della produzione nel 2022, dovremmo probabilmente aspettarci un rilascio nel 2023.