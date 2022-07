Film Netflix “La scuola del bene e del male”: tutto ciò che sappiamo finora

Tutti i buoni e i malvagi si rallegrano! Il prossimo adattamento di The School for Good and Evil arriverà su Netflix a settembre 2022! Abbiamo tutto ciò che devi sapere La scuola del bene e del maleinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

La scuola del bene e del male è un film drammatico fantasy originale Netflix in uscita basato sui romanzi bestseller con lo stesso nome dell’autore Soman Chainani. A dirigere il film c’è Paul Feig, che in precedenza ha diretto il film acchiappa fantasmi riavviare, Spiare, Il caloreed episodi di L’ufficio.

A Chainani è stato attribuito anche il merito di aver scritto la sceneggiatura del film, insieme a David Magee. Malia Scotch Marmo, sceneggiatrice di gancio ha ricevuto anche un credito di scrittura.

Quando è La scuola del bene e del male Data di uscita di Netflix?

Ne abbiamo avuto conferma La scuola del bene e del male arriverà su Netflix a settembre 2022. Tuttavia, abbiamo recentemente sentito che il film arriverà Venerdì 30 settembre 2022.

Stiamo aspettando che Netflix confermi la data di uscita, quindi per ora le date di uscita sono soggette a modifiche.

Qual è lo stato di produzione di La scuola del bene e del male?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 22/11/2021)

Il Belfast Telegraph ha riferito il 27 aprile 2021 di quelle riprese per La Scuola del Bene e del Male era iniziata, con le riprese che si svolgevano ai Belfast Harbour Studios.

I fan su Twitter hanno condiviso alcune foto del dietro le quinte del film, con le immagini delle sedie del cast e i loro nomi rivelati.

sembra che abbiano appena iniziato le riprese della “scuola del bene e del male” di netflix, il kit interpreterà Rafal il cast include anche: charlize theron, kerry washington, laurence fishburne, sofia wylie, michelle yeoh e earl cave pic.twitter.com/JlJTkjg5dU — kit young daily (@kityoungupdates) 12 maggio 2021

Roth Films è dietro la produzione di La scuola del bene e del male ed è noto soprattutto per il suo lavoro su altre fiabe dal vivo come Biancaneve e il cacciatore, Alice nel paese delle meravigliee Malefica. Jane Startz Productions è anche accreditata della produzione, mentre NVIZ è dietro gli effetti speciali e Siam Costumes International per gli oggetti di scena.

La maggior parte delle riprese si è svolta nell’Irlanda del Nord, dove molte centinaia di comparse e membri della troupe utilizzati nel film hanno vissuto localmente. Secondo quanto riferito, a maggio 2021 le riprese di alcuni membri del cast si erano concluse e quasi tutte le riprese si erano concluse all’inizio di luglio 2021. Un’ultima scena è stata girata entro la fine di luglio, che ha ufficialmente concluso le riprese.

Da quando il film è entrato in post-produzione, il regista Paul Fieg ha montato il montaggio per almeno dieci ore al giorno per ottenere la sua visione degli effetti speciali perfetti per il film.

Qual è la trama La scuola del bene e del male?

Ogni quattro anni, la notte dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese, due bambini di 12 anni vengono rapiti dal villaggio di Gavaldon e portati via alla Scuola del Bene e del Male. Sophie, bionda e bella, sogna di essere portata a scuola e di vivere felici e contenti come una principessa con un principe adorante. Tuttavia, la migliore amica di Sophie, Agatha, non potrebbe essere più opposta, essendo brutta con i capelli scuri, gli occhi sporgenti da insetto e la sua casa nel cimitero.

Entrambi sono candidati perfetti per la scuola, ma nella fatidica notte del rapimento, con orrore della coppia, entrambi vengono mandati nella scuola “sbagliata”. Sophie arriva come studentessa alla scuola per il Male, diventando una “Mai”, mentre Agatha diventa una studentessa alla scuola per il Bene e diventa una “Sempre”.

Per chi sono i membri del cast La scuola del bene e del male?

La scuola del bene e del male ha un cast incredibilmente eccitante con artisti del calibro di Michelle Yeoh, Charlize Theron e Ben Kingsley.

Anche Michelle Yeoh è stata recentemente scritturata nel prequel di Lo stregone serie, The Witcher: Origine del sangue. Charlize Theron ha già una grande presenza su Netflix grazie al suo lavoro nel film sui supereroi La Vecchia Guardiae il suo lavoro come produttore esecutivo su Mindhunter. Questo sarà il terzo film Netflix per l’attore premio Oscar Ben Kingsley, che in precedenza aveva recitato Operazione Finale e Macchina da guerra.

A interpretare i ruoli principali di Sophie e Agatha sono rispettivamente Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast confermato per La scuola del bene e del male:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Lady Lesso Charlize Theron Mostro | Mad Max: Fury Road | Atomic Blonde Rafal Kit Young Shadow and Bone | Sforzarsi | Il professore di guerra di Walter Anemone Michelle Yeoh Tigre accovacciata, drago nascosto | Il domani non muore mai | Crazy Rich Asians Il maestro di scuola Laurence Fishburne The Matrix | Fiume mistico | Contagion Professor Dovey Kerry Washington Django Unchained | Scandalo | Ray Agatha Sofia Wylie High School Musical: The Musical – La serie | Spider-Man | Andi Mack Hort Earl Cave Alex Rider | La fine del fottuto mondo | Nato per uccidere Sophie Sophia Anne Caruso Il Jack dei Cuori Rossi | Il suono della musica dal vivo! | Smash Tedros Jamie Flattes Così imbarazzante | bugiardo | La battaglia dimenticata Professor Manley Mark Heap Stardust | Cena del venerdì sera | Ala Verde Chinen Chinenye Ezeudu Lo Straniero | Educazione sessuale Hester Freya Parks Jane Eyre | I miserabili | Creazione Vanessa Stephanie Siadatan Testimone silenzioso | Il diciassettesimo ragazzo | Emmerdale Cayla Olivia Booth-Ford Non disturbare | Gloria Millicent Rosie Graham Outlander | Guardia | Sanditon Kiko Emma Lau Venom: Let There Be Carnage | Artemide Pollo | Prova ed errore Reena Briony Scarlett Wonder Woman 1984 | prostitute | Anime gemelle Nicholas Misha Butler Baciami prima | Compagnia di due | Vittime Beatrix Holly Sturton Soffoca Chaddick Ali Khan Kal Ho Naa Ho | Dil Chahta Hai | Omkara Anadil Demi Isaac Oviawe I giovani delinquenti | A tutti i miei cari TBA Ben Kingsley Gandhi | Lista di Schindler | Shutter Island TBA Rob Delaney Catastrofe | Deadpool 2 | Bombshell TBA Rachel Bloom Ex fidanzata pazza | pollo robot | The Angry Birds Movie 2 TBA Testimone di Patti LuPone | Colpo | Stato e principale

Possiamo aspettarci di vedere più film adattati dai libri?

Data la popolarità dei libri, ci aspetteremmo di vedere il film funzionare molto bene quando arriverà nel 2022. Qualsiasi sequel si basa molto sulle prestazioni del film. In caso di successo, Netflix può adattare altri 5 romanzi in film, dando loro un enorme impulso alla loro scaletta di contenuti originali.

Al momento in cui scrivo ci sono sei libri ambientati nel mondo di La scuola del bene e del male:

Gli anni scolastici

1. La scuola del bene e del male

2. Un mondo senza principi

3. L’ultimo per sempre

Gli anni di Camelot

4. Missioni per la gloria

5. Un cristallo di tempo

6. Un vero re

Non vedi l’ora che arrivi l’uscita Netflix di La scuola del bene e del male? Fateci sapere nei commenti qui sotto!