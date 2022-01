Film Netflix “La meravigliosa storia di Henry Sugar”: cosa sappiamo finora

Nel tentativo di aumentare la sua produzione di film originali, Netflix sta collaborando con il famoso regista Wes Anderson per la produzione La meravigliosa storia di Henry Sugar, un adattamento dell’omonima raccolta di racconti di Ronald Dahl. Il film avrà un cast stellato con Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Ralph Fiennes e Dev Patel già a bordo.

Il film è scritto e sarà diretto da sette volte candidato all’Oscar Wes Anderson stesso, che ha appena rilasciato La spedizione francese. La meravigliosa storia di Henry Sugar sarà il suo secondo adattamento di Dahl dopo il suo film del 2009 Fantastico signor Fox.

La meravigliosa storia di Henry Sugar è il primo progetto Dahl su Netflix dopo che lo streamer ha acquisito la Ronald Dahl Story Company nell’autunno del 2021, ottenendo i diritti per adattare l’intero catalogo dell’autore.

Vale la pena notare che Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente questo progetto. È venuto alla luce per la prima volta tramite Baz Bamigboye, che lavora per il DailyMail.

#WesAnderson dirige un’altra storia di @roald_dahl sull’inaspettato dopo il suo adattamento animato del 2009 di Dahl’s Fantastic https://t.co/0VcurohRbS. Dir girerà The Wonderful Story of Henry Sugar per @NetflixFilm con #BenedictCumberbatch nei panni di Sugar.Shoots in London v Soon. pic.twitter.com/WRFm7ejLpz – Baz Bamigboye 💙 (@BazBam) 6 gennaio 2022

Qual è la trama? La meravigliosa storia di Henry Sugar?

Come accennato in precedenza, il film sarà basato sulla raccolta di racconti di Ronald Dahl chiamata La meravigliosa storia di Henry Sugar e altri sei che è stato pubblicato nel 1982. Come suggerisce il titolo, contiene sette racconti.

La storia del titolo è incentrata su Henry Sugar, un uomo che ruba un libro che gli mostra come vedere attraverso gli oggetti e predire il futuro. Questo provoca una serie di disavventure che coinvolgono eludere gli scagnozzi della mafia, lavorare con un truccatore di Hollywood per creare nuove identità e creare orfanotrofi in tutto il mondo.

Un altro è Il ragazzo che parlava con gli animali, in cui una tartaruga marina arenata e un bambino hanno più cose in comune di quanto sembri. L’autostoppista dimostra che in un pizzico un borseggiatore professionista può essere l’amico perfetto. Il tesoro di Mildenhall: una vera storia di fortuna trovata e un’opportunità persa. Il Cigno è una breve storia sui ragazzi Ernie e il suo amico Raymond, a cui piace fare il prepotente con Peter Watson.

Altre due storie, Colpo di fortuna e Un pezzo di torta sono saggi e raccontano due diverse parti della vita dell’autore Ronald Dahl.

Chi è coinvolto La meravigliosa storia di Henry Sugar?

È stato rivelato che Benedict Cumberbatch Guiderà La meravigliosa storia di Henry Sugar per Netflix. Interpreterà il protagonista Henry Sugar e alcuni altri personaggi, recitando così un collegamento tra il suo e altri racconti per tutto il film. Il lavoro recente di Cumberbatch include quello di Netflix Il potere del cane che è promessa almeno una nomination all’Oscar da molti così come il megahit Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa. Riprenderà il suo ruolo nella Marvel nel maggio 2022 Il dottor Strange nel multiverso della follia.

Cumberbatch sarà affiancato in questo progetto da Dev Patel, Ralph Fiennes e Ben Kingsley. Patel può essere visto nell’acclamato film del 2021 The Green Kinght, mentre i lavori recenti di Fiennes includono l’ultima uscita di Daniel Craig nei panni di James Bond Non c’è tempo per morire così come il Kingsman prequel chiamato L’uomo del re. Il premio Oscar Kingsley può essere visto in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Qual è lo stato di produzione di La meravigliosa storia di Henry Sugar?

Secondo The Hollywood Reporter, la produzione del film inizierà a gennaio 2022 nel Regno Unito.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar?

Netflix non ha fissato una data di uscita per La meravigliosa storia di Henry Sugar, ma considerando la data di inizio di gennaio, assumiamo una data di rilascio nel 2023.