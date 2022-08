Film Netflix “La maledizione di Bridge Hollow”: tutto ciò che sappiamo finora

In uscita come parte della lista Netflix di Halloween 2022, Netflix collaborerà ancora una volta con Marlon Wayans per produrre il suo prossimo film intitolato La maledizione di Bridge Hollow (FKA Boh!).

Il film è descritto come una commedia d’azione che esplorerà la relazione tra padre e figlia in una divertente e avventurosa ambientazione di Halloween. Il progetto sarà anche entusiasmante per Cose più strane anche i fan come Priah Ferguson reciteranno.

di Netflix La maledizione di Bridge Hollow è diretto da Jeff Wadlow, che è noto per il suo lavoro su Kick-Ass 2, hai paura del buio?, e , Obbligo o verità.

La sceneggiatura per La maledizione di Bridge Hollow è scritto da Rob Rugan, Todd Berger (Gli omicidi di Happytime) e John R. Morey (I Griffin).

Wayans produrrà insieme a Rick Alvarez per Ugly Baby Productions. Nathan Reimann produrrà anche. Wadlow eseguirà la produzione.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La maledizione di Bridge Hollow:

La maledizione di Bridge Hollow uscirà su Netflix nell’ottobre 2022

Il 2 agosto 2022 Netflix lo ha annunciato La maledizione di Bridge Hollow uscirà su Netflix il 14 ottobre 2022.

Ci hanno anche fornito alcune immagini aggiuntive del primo sguardo:

Primo sguardo a La maledizione di Bridge Hollow nell’anteprima del film 2022 di Netflix

Nel febbraio 2022, Netflix ha svelato il suo elenco di film in uscita nel 2022. Tra quell’elenco c’era La maledizione di Bridge Hollow, con due riprese del film in uscita.

Netflix ha anche voluto sottolineare per il film che il titolo del film è soggetto a modifiche. Ciò significa che quando il film arriverà in uscita, potrebbe essere chiamato in qualcosa di diverso.

Il film presenta tra 0:42 e 0:43 e rivela pochissimo.

Qual è la trama? La maledizione di Bridge Hollow?

Ecco il logline ufficiale di Netflix La maledizione di Bridge Hollow come visto in Scadenza:

“La storia segue un’adolescente, che dopo aver accidentalmente scatenato uno spirito antico e malizioso ad Halloween, che fa prendere vita alle decorazioni e devastare, deve allearsi con l’ultima persona che vorrebbe per salvare la loro città: il suo padre scettico (Wayans).”

Chi è coinvolto La maledizione di Bridge Hollow?

In Netflix La maledizione di Bridge Hollow, Priah Ferguson interpreterà la ragazza che ha accidentalmente scatenato un antico spirito malvagio. Ferguson è diventato uno dei preferiti dai fan di Netflix come Erica Sinclair in Stranger Things.

Marlon Wayan interpreterà il padre. Wayans è noto per molti film comici iconici come Film Pauroso, Pulcini Bianchi, Omino, e più recentemente ha recitato nel film biografico di Aretha Franklin Rispetto.

Nel secondo round di casting per il film, abbiamo alcuni nuovi nomi su chi reciterà La maledizione di Bridge Hollow.

Lauren Lapkus che ha recitato in Netflix La signorina sbagliata interpreterà il sindaco Tammy.

Dave Sheridan interpreterà Farmer Brown nel film in uscita. È noto soprattutto per il suo ruolo nel primo Film spaventoso uscito nel 2000.

Holly J. Barrett interpreterà Jamie nella commedia horror. Forse è meglio conosciuta per il suo ruolo nel 2015 La vita a pezzi.

Finalmente lo sappiamo Nicola Lupo giocherà Ringmaster, David A. Cooper interpreterà padre Ben, e Kevin Howell interpreterà Rat Fink.

Qual è lo stato di produzione di La maledizione di Bridge Hollow?

di Netflix La maledizione di Bridge Hollow era in produzione dall’11 ottobre 2021 al 10 dicembre 2021.

Ci è stato detto che è stato girato a Wilmington, nella Carolina del Nord, e ad Atlanta, in Georgia.

Non vedi l’ora di guardare La maledizione di Bridge Hollow su Netflix ad ottobre? Fateci sapere nei commenti.