Film Netflix “I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo”: tutto quello che sappiamo finora

Nonostante la fine di I sette peccati capitali anime, il futuro del franchise rimane luminoso su Netflix. Prossimamente è in arrivo uno spin-off cinematografico in due parti, “Grudge of Edinburgh”, con la parte 1 in arrivo su Netflix a dicembre 2022. Di seguito terremo traccia di tutto ciò che devi sapere I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo.

Con cinque stagioni di anime su Netflix e due fantastici film spin-off, Prisoners of the Sky e Cursed by Light, ci sono molti contenuti di Seven Deadly Sins che i fan possono digerire. Tuttavia, i fan del franchise saranno lieti di sapere che Nakaba Suzuki sta tornando per scrivere la storia del prossimo spin-off. Rancore di Edimburgo.

Secondo i rapporti I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo sarà un film in due parti, con la prima parte confermata per il debutto su Netflix nel dicembre 2022

Noriyuki Abeil direttore di Prigionieri del cielotornerà come “direttore supervisore” del film, mentre Bob Shirahata funge da regista del film. Anche Rintarou Ikeda tornerà per scrivere la sceneggiatura.

Quando è I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo parte 1 in arrivo su Netflix?

Grazie all’uscita del teaser dell’evento “anime day” di Netflix in Giappone, lo sapevamo I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo arriverà su Netflix nel 2022.

Da tempo sappiamo che la parte 1 di Rancore di Edimburgo sarebbe arrivato su Netflix il 20 dicembre 2022, tuttavia, stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale da Netflix. Grazie al rilascio del trailer ufficiale del film sui canali YouTube ufficiali di Netflix possiamo ora confermare il 20 dicembre 2022 la data di uscita è corretta.

Qual è la trama di I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo?

La storia di I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo seguirà Tristan, il figlio dei protagonisti di The Seven Deadly Sins Meliodas ed Elizabeth.

Tristan eredita il potere del Clan della Dea e può curare le ferite e le ferite delle persone, ma spesso finisce per ferire gli altri a causa della sua incapacità di controllare il suo potere del Clan dei Demoni. Per proteggere la sua famiglia, Tristan si reca al Castello di Edimburgo e incontra una serie di nuovi amici lungo la strada.

Chi sono i membri del cast di I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo?

Tre membri del cast sono stati ancora confermati, tuttavia, ci aspetteremmo che i membri del cast originale della serie anime tornino per riprendere i loro ruoli.

Tristan è doppiato dall’attrice giapponese Mikako Komatsuche è confermato per tornare a riprendere il suo ruolo di giovane principe di Liones.

Ayumu Murase presterà anche il suo talento vocale al film in cui interpreterà l’adolescente Tristan.

Yuki Kaji è stato confermato che interpreterà il ruolo di Meliodas. È meglio conosciuto per i suoi ruoli vocali in Attacco a Titano, Le bizzarre avventure di JoJoe Mondo accel.

Volere I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo dare il via alla storia di I quattro cavalieri dell’Apocalisse?

Non importa per quanti film spin-off vengono rilasciati I sette peccati capitaliil futuro del franchise è saldamente nelle mani della storia sequel dello spin-0ff I quattro cavalieri dell’Apocalisse.

La storia di I quattro cavalieri dell’Apocalisse ruota attorno a Percival, il figlio del cavaliere sacro di Camelot Ironside, che scopre di essere destinato a diventare il Cavaliere della Morte dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, un ordine di Cavalieri Sacri profetizzato da Re Artù Pendragon che porterà distruzione nel mondo.

Non siamo sicuri se vedremo qualcuno di Percival nel film in uscita, tuttavia, i semi potrebbero essere gettati su ciò che attende Tristan e su come apparirà in seguito nella storia di I quattro cavalieri dell’Apocalisse.

Chi c’è dietro l’animazione del film?

L’elefante nella stanza è il film in uscita che avrà un’animazione radicalmente diversa dalla serie anime. A prendere il posto dello Studio Deen per i film sono gli studi di animazione Alfred Imageworks e Marvy Jack.

I fan del I sette peccati capitali gioco per cellulare Grand Cross avrà familiarità con il lavoro di Alfred Imageworks.

Sei eccitato per il rilascio di I sette peccati capitali: Il rancore di Edimburgo su Netflix nel 2022?