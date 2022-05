Film Netflix “Guida turistica all’amore”: cosa sappiamo finora

Netflix è sempre alla ricerca di modi per espandere la sua libreria e una delle tante aree in cui eccelle sono i film romantici. Netflix ha commissionato un nuovo titolo nel genere chiamato Una guida turistica all’amore alla fine del 2021, interpretato da Rachael Leigh Cook Lei è tutto quello che fama.

L’idea per il film viene dalla stessa Cook, che sarà il secondo Netflix Original che ha prodotto dopo Amore garantito (aggiunto a Netflix il 3 settembre 2020).

La sceneggiatura per Una guida turistica all’amore sarà scritto dalla sceneggiatrice Eirene Donohue, i cui crediti includono Serata tra ragazze, Una vacanza di zucchero e spezie, Una scintilla di Natale, e Allegria di Natale.

Cook produrrà oltre a recitare. Jim Head of Head First Productions produrrà anche, con Joel S. Rice e Lydia Storie della Muse Entertainment come produttori esecutivi.

Dirigere il film lo è Steven Tsuchida. Il regista ha lavorato a numerosi progetti Netflix in passato, tra cui la regia di episodi di Cobra Kai e I poteri curativi di Dude. Sul fronte cinematografico, ha diretto l’anno scorso Ricorrere all’amore che è caduto nel luglio 2021.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Una guida turistica all’amore:

Qual è la trama? Una guida turistica all’amore?

di Netflix Una guida turistica all’amore si dice che sia basato su un’idea originale di Cook. Ecco una sinossi della trama:

Dopo una rottura inaspettata, un dirigente di viaggio (Cook) accetta l’incarico di andare sotto copertura e conoscere l’industria turistica in Vietnam. Lungo la strada trova avventura e romanticismo con la sua guida turistica espatriata vietnamita quando decidono di dirottare il tour bus per esplorare la vita e l’amore fuori dai sentieri battuti.

Chi è coinvolto Una guida turistica all’amore?

di Netflix Una guida turistica all’amore sarà guidato da Rachael Leigh Cooki cui crediti includono Lei è tutto ciò, lui è tutto ciò, amore garantito così come molti ruoli di doppiaggio nei videogiochi.

All’inizio di maggio 2022, Netflix ha completato il cast Una guida turistica all’amore.

Miss Pile (conosciuto per Galaxy Quest e L’artista)

(conosciuto per Galaxy Quest e L’artista) Ben Feldman (conosciuto per Come sopra così sotto e venerdì 13)

(conosciuto per Come sopra così sotto e venerdì 13) Nondumiso Tembe (conosciuto per Sangue vero e Sei)

(conosciuto per Sangue vero e Sei) Andrew Barth Feldman (conosciuto per High School Musical: The Musical – La serie)

(conosciuto per High School Musical: The Musical – La serie) Scott Ly (meglio conosciuto per Criminals Minds: Beyond Borders)

(meglio conosciuto per Criminals Minds: Beyond Borders) Morgan Dudley (conosciuto per Il ballo di fine anno)

Qual è lo stato di produzione di Una guida turistica all’amore?

A partire da novembre 2021, Netflix Una guida turistica all’amore dovrebbe entrare in produzione nel marzo 2022 secondo il numero 1271 di Production Weekly. Secondo quanto riferito, le riprese avrebbero dovuto svolgersi nel sud-est asiatico, in particolare in Vietnam.

A marzo, Netflix ha confermato che il film sarebbe stato girato nell’aprile 2022, essendo la prima grande produzione diretta in Vietnam dalla pandemia globale.

Secondo gli elenchi di produzione aggiornati, le riprese del film dovrebbero concludersi il 16 giugno 2022.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Una guida turistica all’amore?

Netflix non ha fissato una data di uscita per Una guida turistica all’amore, ma dato l’inizio della produzione a marzo 2022, probabilmente stiamo guardando a una versione all’inizio del 2023.