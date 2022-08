Film Netflix “Do Revenge”: data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo

Una nuova divertente commedia dark con protagonista Maya Hawke di Stranger Thing e Camila Mendes di Riverdale, Fai vendettaarriverà su Netflix a settembre 2022. Abbiamo tutto ciò che devi sapere su Do Revenge, inclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Fai vendetta è un film commedia dark Netflix Original in uscita, scritto e diretto da Jennifer Kaitlyn Robinson. Celeste Ballard ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Robinson.

La produzione è stata gestita da Likely Story, con il CEO, Anthony Bregman, indicato come produttore esecutivo del film, insieme a Peter Cron e alla regista Jennifer Kaitlyn Robinson. Secondo quanto riferito, il film ha un budget inferiore a $ 10 milioni.

Le riprese del film si sono svolte tra giugno e agosto 2021 e sono state interamente realizzate ad Atlanta, in Georgia.

Quando è il Fai vendetta Data di uscita di Netflix?

Abbiamo già la conferma che la commedia oscura Fai vendetta sta arrivando su Netflix su Venerdì 16 settembre 2022.

Fai vendetta sarà disponibile per lo streaming su Netflix in tutto il mondo.

Qual è la trama Fai vendetta?

Drea è al culmine dei suoi poteri al liceo quando la sua intera vita va in fiamme dopo che il suo sex tape è trapelato a tutta la scuola, apparentemente dal suo ragazzo e re della scuola, Max. Eleanor è una goffa nuova studentessa trasferita che si arrabbia nello scoprire che ora deve andare a scuola con la sua vecchia prepotente, Carissa, che ha iniziato una brutta voce su di lei al campo estivo quando avevano 13 anni. Dopo un incontro clandestino a tennis campo, Drea ed Eleanor stringono un’improbabile e segreta amicizia per vendicarsi dei reciproci aguzzini.

Di chi sono i membri del cast Fai vendetta?

Il membro del cast più riconoscibile di Fai vendetta è Maya Hawke, che ha interpretato il ruolo di Robin nelle stagioni 3 e 4 di Stranger Things. Ha avuto un ruolo minore nell’horror Netflix Fear Street Part One: 1994, e reciterà anche nel film biografico di Leonard Bernstein Maestro, nel ruolo di Jamie Bernstein.

Un Netflix Original al di fuori degli Stati Uniti, Camila Mendes ha recitato in ogni stagione di Riverdale nei panni di Veronica Lodge da quando lo spettacolo ha debuttato su The CW nel 2017. L’attrice ha anche recitato in due film Netflix, L’appuntamento perfetto e Bugie pericolose.

Di seguito il cast completo di Fai vendetta:

Camila Mendes nel ruolo di Drea Torres

Maya Hawke nel ruolo di Eleanor

Rish Shah nel ruolo di Russ Lee

Sophie Turner – da definire

Austin Abrams nel ruolo di Max

Eliza Bennett come Jessica

Alisha Boe come Tara

Talia Ryder nel ruolo di Gabbi

Paris Berelc nel ruolo di Meghan

Jonathan Daviss come Elliot

Maia Reficco come Montana

Ava Capri come Carissa

Qual è il tempo di esecuzione?

Fai vendetta ha una durata di 118 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Do Revenge su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!