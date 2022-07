Film Netflix di “Pain Hustlers”: cosa sappiamo finora

Il più grande takeaway di Netflix del festival di Cannes 2022 è il nuovo lungometraggio di Emily Blunt. Il nuovo film, che si chiama Imbroglioni del doloresarà nella vena di lupo di Wall Street. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora sul film.

Direttore Davis Yates è destinato a dirigere il nuovo film di Netflix. Yates è meglio conosciuto per essere il regista principale del franchise di Harry Potter, avendo diretto quattro film di Harry Potter, Animali fantastici e i suoi sequel, sia quelli pubblicati che quelli che sono ancora in arrivo. La sceneggiatura di Pain Hustles è stata scritta da Torre dei pozzi.

Secondo quanto riferito, Netflix ha pagato una grossa somma di $ 50 milioni per i diritti di questo film. In precedenza era stato creato presso la Sony

Lawrence Gray produrrà sotto la sua Grey Matter Productions, insieme alla Wychwood Pictures di David Yates e Yvonne Walcott Yates. Ecco cos’altro sappiamo Imbroglioni del dolore:

Qual è la trama? Imbroglioni del dolore?

Imbroglioni del dolore si dice che sia tonalmente simile a film come Il grande corto, Il trambusto americano e Il lupo di Wall Street. Ecco il logline ufficiale del film:

Il film è incentrato su Liza Drake (Blunt), una ragazza che ha abbandonato le scuole superiori e sogna una vita migliore per lei e la sua giovane figlia, che trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ingiallito nella Florida centrale. Il fascino, il coraggio e la spinta di Liza catapultano la compagnia e lei nella vita mondana, dove si ritrova presto al centro di una cospirazione criminale dalle conseguenze mortali.

Il film sarà vagamente basato su un articolo interattivo del New York Times del 2018 chiamato The Pain Hustlers. Evan Hughes è l’autore dietro l’articolo che sul proprio sito web lo descrive come segue:

“Il New York Times Magazine, “The Pain Hustlers”, un articolo sulla storia di Insys Therapeutics, pubblicato a maggio 2018, prima che il caso contro i massimi dirigenti dell’azienda andasse in giudizio”.

Chi è coinvolto Imbroglioni del dolore?

Solo a partire da maggio 2022 Emily Blunt è noto per recitare Imbroglioni del dolore. Blunt interpreterà Liza Drake, una madre single, che fonda la sua compagnia e dopo il suo successo, si ritrova al centro di una cospirazione criminale. I recenti crediti di Blunt includono il successo horror Un posto tranquillo e il suo seguito così come Crociera nella giungla. Reciterà anche nel prossimo film costellato di star di Christopher Nolan Oppenheimer.

Chris Evans meglio conosciuto per il gioco Capitano America per il MCU e sarà presente nel film in uscita di Netflix, L’uomo grigiosecondo quanto riferito, reciterà anche nel nuovo film.

Qual è lo stato di produzione di Imbroglioni del dolore?

Pain Hustlers di Netflix è attualmente in fase di pre-produzione molto precoce. Visto che la sceneggiatura è scritta, le riprese dovrebbero seguire nei prossimi mesi. In effetti, THR riferisce che le riprese dovrebbero iniziare nell’agosto 2022.

Gli elenchi di produzione più recenti suggeriscono che le riprese si svolgeranno tra il 22 agosto e proseguiranno fino al 22 novembre 2022.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Imbroglioni del dolore?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Imbroglioni del dolorema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023.