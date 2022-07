Film Netflix di Nicole Kidman ‘The Family Affair’: cosa sappiamo finora

Netflix sta sviluppando una nuova attesissima commedia romantica con le superstar Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. Il film racconterà la storia di una giovane donna, sua madre e il suo capo star del cinema. Ecco cosa sappiamo del film, che è provvisoriamente intitolato, L’affare di famiglia.

La commedia romantica, ancora senza titolo, sarà diretta dal candidato all’Oscar Riccardo La Gravenesei cui crediti includono PS Ti amo, Paris je t’aime, Freedom Writers e altro ancora. La sceneggiatura è stata scritta da LaGravenese con Carrie Salomone.

Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman stanno producendo per Roth/Kirschenbaum Films. Tara Feldstein, Chase Paris e Rich Delia sono i direttori del casting del progetto.

Netflix ha acquistato il diritto per la sceneggiatura all’inizio del 2022.

Non si sa molto della trama, ma abbiamo un breve logline:

La storia è ambientata in una storia d’amore sorprendente che dà il via alle conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo star del cinema mentre affrontano le complicazioni dell’amore, del sesso e dell’identità.

Un’ulteriore sinossi aggiunge un po’ più di carne alla storia:

“Il lavoro come assistente della super mega star del cinema, Chris Cole, un narcisista esigente e donnaiolo, sta iniziando a farsi sentire su Zara. D’impulso lascia il lavoro, solo per scoprire presto che sua madre vedova ha iniziato una storia d’amore con il famoso playboy.

La star principale del film sarà l’iconica attrice Nicole Kidmani cui crediti recenti includono Nove perfetti sconosciuti, essendo Ricardos, e Aquaman.

Kidman ha anche lavorato con Netflix in precedenza su Ryan Murphy’s Il ballo di fine anno.

Sarà affiancata da Zac Efron (Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile, Baywatch) e Joey King (Brutti, La cabina dei baci).

Streaming Before Regret I migliori spettacoli e film in uscita da Netflix a luglio 2022

Leggi anche | Streaming Before Regret I migliori spettacoli e film in uscita da Netflix a luglio 2022

Efron ha già lavorato con Netflix nella serie di realtà Giù per terra con Zac Efron che presto tornerà per una seconda stagione.

Netflix ha annunciato il cast principale il 14 giugno 2022 tramite Twitter:

Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King reciteranno in una commedia romantica in arrivo su Netflix: una storia d’amore sorprendente dà il via a conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo star del cinema mentre affrontano le complicazioni dell’amore, del sesso e dell’identità. pic.twitter.com/L8OnpDlztT

— Netflix (@netflix) 14 giugno 2022