Film Netflix di Kevin Hart “The Man From Toronto”: tutto ciò che sappiamo finora

Facendo un’altra importante acquisizione da Sony, Netflix ha scelto i diritti di distribuzione del prossimo film di Kevin Hart e Woody Harrelson, L’uomo di Toronto. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora sul film in uscita che originariamente doveva arrivare ad agosto.

Il film, che ricade sotto lo stendardo della Sony Pictures Entertainment, è stato inizialmente annunciato a gennaio 2020 con Jason Statham adocchiato per la parte di Woody Harrelson. Secondo quanto riferito, il film aveva un budget di $ 75 milioni.

Netflix ha acquisito i diritti da Sony nell’aprile 2022. Netflix ha acquisito numerosi film Sony negli ultimi anni principalmente nel reparto di animazione. Nel 2021, ad esempio, Netflix ha acquisito tre film d’animazione con I Mitchell contro Le macchine e vivo essendo i due più grandi.

di Netflix L’uomo di Toronto è stato diretto da Patrick Hughes (I mercenari 3, La guardia del corpo del sicario) e si basa su uno script di Robbie Fox e Chris Bremner. Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch hanno prodotto, con Bill Bannerman, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth come produttori esecutivi.

Qual è la trama? Il Uomo di Toronto?

Ecco il logline di Netflix L’uomo di Toronto:

Cosa succede quando l’assassino più letale del mondo, noto come “The Man from Toronto”, e Teddy, il più grande pasticcio di New York, vengono scambiati l’uno per l’altro in un Airbnb affittato? L’uomo di Toronto e Teddy sono costretti a collaborare e salvare la situazione, ma la vera domanda è: sopravviveranno l’uno all’altro?

Chi è coinvolto Il Uomo di Toronto?

Le due protagoniste di L’uomo di Toronto sono Kevin Hart e Woody Harrelson. Hart interpreterà Teddy, l’incasinato, mentre Harrelson sarà l’assassino mortale.

L’uomo di Toronto anche stelle Kaley Cuoco (La teoria del Big Bang), Gelsomino Matteo (La guerra di domani), Elena Barkin (Il regno degli animali), Lela Loren (Carbonio alterato), Pierson Fode (Il coraggioso e il bello), Jencarlos Canela (I soli degli altri) e Tomohisa Yamashita (Codice blu).

Qual è lo stato di produzione di Il Uomo di Toronto?

Le riprese per Netflix L’uomo di Toronto Inizialmente doveva iniziare a marzo 2020, ma a causa della pandemia e della rifusione di Jason Statham da parte di Woody Harrelson, le riprese sono state posticipate di molti mesi e alla fine sono iniziate il 15 ottobre 2020.

Le riprese si conclusero il 17 dicembre dello stesso anno. La produzione si è svolta ad Atlanta, negli Stati Uniti, e in diverse località del Canada, tra cui Ontario, Toronto, Milton e altre ancora.

Ecco alcune immagini della produzione:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Il Uomo di Toronto?

L’uomo di Toronto è stata finora vittima della pandemia. È stato riprogrammato più volte. Doveva essere rilasciato per la prima volta a novembre 2020 prima di essere spostato a settembre 2021, ma poi ritirato completamente. È stato quindi fissato per il rilascio nell’agosto 2022 ma, ancora una volta, quella data non è più applicabile.

Una data di uscita di Netflix deve ancora essere mantenuta, ma dato che lo spettacolo è nella borsa per così dire, non dovremmo aspettare molto.

Netflix ha acquisito i diritti globali del film esclusa la Cina.

Se ti trovi negli Stati Uniti, avresti ricevuto questo film nel primo affare finestra (inizialmente avevamo previsto che sarebbe arrivato tra gennaio e marzo 2023) Netflix ha colpito l’anno scorso a prescindere.