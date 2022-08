Film Netflix di Christian Bale “The Pale Blue Eye”: cosa sappiamo finora

Dopo il tempo trascorso nel MCU, Christian Bale ha lavorato duramente alle riprese di Netflix per il thriller horror gotico L’occhio azzurro pallido. Le riprese del film si sono concluse diversi mesi fa e non resta che aspettare che Netflix annunci una data di uscita ufficiale. Ecco tutto quello che sappiamo finora L’occhio azzurro pallido su Netflix.

Nota: questa anteprima è stata inizialmente pubblicata a marzo 2021 con nuove informazioni aggiunte man mano che le riceviamo.

di Netflix L’occhio azzurro pallido sarà scritto e diretto da Scott Cooper, noto per film come Cuore pazzesco, Messa Nera, ostili e Fuori dalla fornace. Cooper e Bale avevano precedentemente lavorato insieme alla realizzazione degli ultimi due film L’occhio azzurro pallido la loro terza collaborazione. Cooper ha cercato di sviluppare questo film per oltre un decennio, secondo Deadline.

Bale produrrà il film insieme a Birdmanc’è John Lesher e Tyler Thompson della Cross Creek Pictures, che sta uscendo dal vincitore del Golden Globe Il processo del Chicago 7.

Quando L’occhio azzurro pallido essere rilasciato su Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita ufficiale per L’occhio azzurro pallido. Tuttavia, poiché il film ha trascorso gli ultimi mesi in post-produzione, c’è la possibilità di vederlo arrivare su Netflix prima della fine del 2022, tuttavia, è più probabile che un’uscita all’inizio del 2023 sia più probabile.

Qual è la trama L’occhio azzurro pallido?

di Netflix L’occhio azzurro pallido è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2006 di Louis Bayard. Curiosità: il romanzo, che presenta un giovane Edgar Allan Poe, è stato nominato per un Edgar Award nella categoria Miglior romanzo nel 2007. L’Edgar Award è ovviamente intitolato a Edgar Allan Poe.

La rapida premessa di Netflix L’occhio azzurro pallido è il seguente:

Alla West Point Academy nel 1830, la calma di una sera di ottobre viene sconvolta dalla scoperta del corpo di un giovane cadetto che oscilla da una corda appena fuori dalla piazza d’armi. Un suicidio apparente non è inaudito in un regime duro come quello di West Point, ma la mattina dopo viene alla luce un orrore ancora più grande. Qualcuno si è intrufolato nella stanza dove giaceva il corpo e ha rimosso il cuore. In mancanza di risposte e nel disperato tentativo di evitare qualsiasi pubblicità negativa, l’Accademia si rivolge a un civile locale, Augustus Landor, un ex detective della polizia che ha acquisito una certa fama durante i suoi anni a New York prima di ritirarsi nelle Highlands di Hudson per il suo Salute. Ora vedovo e irrequieto nella sua solitudine, Landor accetta di affrontare il caso. Mentre interroga i conoscenti del morto, trova un assistente ansioso in un giovane cadetto lunatico e intrigante con un debole per l’alcol, due volumi di poesie a suo nome e un passato oscuro che cambia da raccontare a raccontare. Il nome del cadetto? Edgar Allan Poe.

Chi è coinvolto L’occhio azzurro pallido?

Premio Oscar Cristiano Balenoto per la sua moltitudine di ruoli iconici e pluripremiati, sarà il protagonista di Netflix L’occhio azzurro pallido. Bale interpreterà Augustus Landor, un detective veterano che indaga sugli omicidi che si verificano nel film. Come accennato in precedenza, il film presenterà anche un giovane cadetto che aiuta il personaggio di Bale e che alla fine diventerà l’autore di fama mondiale, Edgar Allan Poe. Quel ruolo non è stato ancora ricoperto.

Nell’estate del 2021, Harry Melling forse più conosciuto negli ultimi anni per le apparizioni in numerosi Netflix Originals come Il gambetto della regina, Il diavolo tutto il tempo, La Vecchia Guardia, e La ballata di Buster Scruggs. Melling interpreterà il ruolo di Edgar Allan Poe.

Alla fine del 1° dicembre 2021 è stato confermato da The Hollywood Reporter che altri diciassette attori sono stati associati al progetto. Educazione sessuale stella Gillian Anderson è stato scelto per un ruolo senza nome, insieme Lucy Boynton che in precedenza aveva recitato nell’horror Netflix Apostle. Attrice anglo-francese Charlotte Gainsbourg farà il suo debutto su Netflix in L’occhio azzurro pallido.

Attori veterani Robert Duvall, Toby Jonese Timothy Spall sono stati anche confermati. Ozark attore Charlie Tahan è stato anche scelto per un ruolo senza nome.

Di seguito è riportato il cast completo confermato di L’occhio azzurro pallido:

Ruolo Membro del cast TBA Gillian Anderson Augustus Landor Christian Bale TBA Lucy Boynton Edgar Allan Poe Harry Melling TBA Robert Duvall TBA Toby Jones TBA Timothy Spall TBA Charlotte Gainsbourg TBA Charlie Tahan TBA Fred Hechinger TBA Simon McBurney TBA Hadley Robinson TBA Brennan Keel Cook TBA Gideon Glick TBA Harry Lawtey TBA Joey Brooks TBA Matt Helm TBA Steven Mair

Qual è lo stato di produzione L’occhio azzurro pallido?

Stato di produzione attuale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 03/08/2022)

Le riprese si sono svolte tra il 29 novembre 2022 e il 25 febbraio 2022 a Pittsburgh, Pennsylvania e New York.

Il film è in post-produzione da diversi mesi.

Il budget del film è stato segnalato tra $ 50 milioni e $ 100 milioni.

Non vedi l’ora L’occhio azzurro pallido su Netflix? Fateci sapere nei commenti.