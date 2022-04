Film Netflix di Chris Hemsworth “Spiderhead”: in arrivo a giugno 2022 e quello che sappiamo finora

Chris Hemsworth ha riscontrato un grande successo su Netflix nel 2020 con il thriller d’azione Estrazione. Trasferito di recente a giugno 2022, Hemsworth reciterà nel prossimo film Sci-Fi Original Testa di ragno. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Testa di ragno. inclusa la trama, le notizie sul cast, gli aggiornamenti del trailer e la data di uscita di Netflix.

Fuga da Spiderhead è un film di fantascienza originale Netflix in uscita diretto da Joseph Kosinski. Scritti da Rhett Reese e Paul Wernick, hanno basato la sceneggiatura del film sull’omonimo racconto di George Saunders.

Quando è il Fuga da Spiderhead Data di uscita di Netflix?

Nonostante Netflix abbia rilasciato un’anteprima del film per il 2021 che presentava il titolo precedente del film “Escape From Spiderhead”. Da allora il film è stato spostato al 2022 e uscirà 18 giugno 2022.

Qual è la trama Fuga da Spiderhead?

In cambio della riduzione della pena, due detenuti si offrono volontari come soggetti medici per un nuovo farmaco radicale. La droga ha la capacità di alterare le emozioni e per uno di questi soggetti ha effetto sulla loro capacità di amare, portandoli a mettere in discussione i propri sentimenti e se siano reali o inventati.

Di chi sono i membri del cast Fuga da Spiderhead?

Finora è stato confermato solo il gruppo di attori principali e di supporto:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Steve Abnesti Chris Hemsworth Avengers Assemblare | Thor | Estrazione Rachel Jurnee Smollett Birds of Prey | Paese di Lovecraft | I grandi dibattiti Jeff Miles Teller The Spectacular Now | Fantastici Quattro | Colpo di frusta Miguel Joey Viera Romance nel menu | Dora e la città perduta dell’oro | Reef Break Adam Sam Delich Mr. Inbetween | A casa e fuori | Le paludi Verlaine Mark Paguio Bump | Elagabalus Heather Tess Baubrich Il Wolverine | Alieno: Patto | Il frequentatore di feste in acciaio sanguinante Ashleigh Lawrence fuori dagli schemi | Jane Larkin Sodium Squad, partecipante alla Convention dei Morti | Breadcrumbs TBA Jariah Travan The End Detenuta Rachel Forsyth Thor: Ragnarok | Erpice | Giornata dell’Australia

Fuga da Spiderhead è il secondo Netflix Original per la star del MCU Chris Hemsworth. L’attore australiano ha recitato nel thriller d’azione Estrazioneche è diventato l’originale Netflix più visto di tutti i tempi con oltre 99 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane.

Quando e dove sono state girate le riprese Fuga da Spiderhead avere luogo?

Le riprese principali sono iniziate all’inizio di novembre 2020 e si sono svolte sulla Gold Coast, nel Queensland e in Australia.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Fuga da Spiderhead su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!