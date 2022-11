Film Netflix “Codice 8: Parte II”: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix rilascerà in esclusiva il tanto atteso seguito del film di fantascienza di successo Codice 8. Etichettato Codice 8: Parte II, ecco cosa puoi aspettarti dal nuovo film e tutto il resto che sappiamo.

Iniziando la sua vita come cortometraggio di YouTube, un eventuale lungometraggio completo è uscito nel 2019, ma è stato solo quando è arrivato su Netflix nell’aprile 2020 che il film è decollato, trascorrendo oltre due settimane solo nella top 10 degli Stati Uniti.

Cavalcando questo ritrovato successo, è stata commissionata una serie TV per l’ormai defunto servizio di streaming Quibi e, naturalmente, un film sequel che è l’oggetto di questa anteprima.

Nessuna data di uscita di Netflix è stata fissata per Code 8: Part II, anche se dovrebbe arrivare a un certo punto nel 2023.

Netflix ha annunciato di aver acquisito il sequel di Code 8 nel giugno 2021. Ted Sarandos ha annunciato la notizia durante la sua sessione di apertura al Banff World Media Festival, segnando la prima acquisizione originale di Netflix in lingua inglese canadese.

XYZ Films è dietro il sequel e funge anche da società di produzione/distributore dietro Netflix Sono arrivato e caos, previsto per il rilascio nel 2023.

La società di produzione canadese Collective Pictures è dietro il film, che è la società di produzione guidata da Jeff Chan. PLAYFIGHT VFX sta lavorando ai titoli VFX.

Chris Paré, Jeff Chan, Sherren Leee Jesse LaVercombe servire come sceneggiatori del sequel.

Jeff Chan dirige il seguito.

La sinossi principale del sequel è stata data durante l’annuncio iniziale:

“Dopo aver assistito all’omicidio di suo fratello e al successivo insabbiamento, un’adolescente con abilità anormali cerca l’aiuto di un ex detenuto (Robbie Amell) e del suo ex complice (Stephen Amell). Insieme, affrontano un’unità di agenti di polizia corrotti che impiegano una tecnologia robotica avanzata per evitare di essere scoperti”.

Da allora è stata fornita una sinossi leggermente diversa:

“Un’adolescente, che lotta per ottenere giustizia per il fratello ucciso per mano di agenti di polizia corrotti, diventa un bersaglio e chiede l’aiuto di un ex detenuto e del suo ex complice. Insieme, affrontano un sergente di polizia molto stimato e ben protetto che userà ogni strumento per evitare di essere esposto.