Film internazionali in arrivo su Netflix nel 2022 – Dai un’occhiata alla lista

Netflix ha ottenuto una grande accoglienza internazionale attraverso molti programmi e film. Negli ultimi anni, il servizio di streaming ci ha servito alcuni spettacoli e film da mangiarsi le unghie che ci hanno tenuti con il fiato sospeso per tutto il tempo. Per citarne alcuni, Squid Game della Corea del Sud e Money Heist della Spagna sono stati un vero spasso. E il 2022 non è da meno. Sembra che Netflix aumenterà ancora di più il suo approccio globale dopo aver assistito a un enorme successo nella sua piattaforma globale. Qui abbiamo elencato alcuni degli spettacolari film internazionali in uscita su Netflix quest’anno:

Irrequieto

Titolo originale: nessuna ripetizione

Il film segue un tenente francese che cerca di coprire un crimine che ha causato e sconvolge la sua vita in quel processo. Il trailer anticipa che il poliziotto corrotto fa di tutto per coprire un incidente. Tuttavia, qualcuno che lo ha monitorato mentre cerca di rivelarsi pulito e lo minaccia per lo stesso. Riuscirà a salvargli la vita? O il Grande Fratello guardarlo giocherà la carta del karma? Scoprilo mentre questo dramma d’azione internazionale viene presentato in anteprima 25 febbraio, solo su Netflix.

Il filo invisibile

Dal regista e sceneggiatore Marco S. Puccioni, Filo invisibile racconta la storia di un adolescente italiano di nome Leone e della sua famiglia unica. La sua famiglia è composta da tre uomini, compreso lui ei suoi due padri. Per tutto il film, lo vedremo innamorarsi e attraversare grandi alti e bassi mentre la famiglia lotta con i problemi quotidiani.

Tuttavia, quello che sembra essere un discreto dramma familiare prende una svolta importante sotto forma di un filo invisibile, o dovremmo piuttosto dire DNA? Mentre le circostanze portano i suoi padri sull’orlo della separazione, scopre che suo padre biologico è ancora sconosciuto. Probabilmente verrà rivelato nell’estate del 2022, poiché Netflix porterà questo dramma sui nostri schermi.

Una semplice domanda

Una semplice regola di Alessandro Cattelan in Una semplice domanda non è mangiare animali, l’ha guardato nei cartoni animati, crescendo! Rilassati, non è di questo che parla il film. Cattelan ci porta nel viaggio della felicità mentre chiede, dove inizia il percorso per ritrovare se stessi?

Andremo con l’auto di Roberto Baggio alla regia di Paolo Sorrentino, passando per i campi da golf con Gianluca Vialli. Campeggeremo anche con Alessandro e Geppi Cucciari. Ma non è tutto. Molte altre avventure, concerti, concorsi e inseguimenti di felicità ci aspettano mentre intraprendiamo questo viaggio con Alessandro Cattelan il 18 marzo, solo su Netflix.

Clark

Vuoi provare la sindrome di Clark Olofsson? Netflix porterà la storia della famigerata Svezia gangster di celebrità e l’uomo dietro l’espressione “The Stockholm Syndrome” quest’anno.

Basato sugli eventi della vita reale del maestro manipolatore, Clark Olofsson, questo dramma ci riporterà nel mondo degli anni ’60, ’70 e nell’oscurità della fine degli anni ’70 e ’80. Interpretato da Bill Skarsgård, il personaggio titolare Clark che convinse l’intera Svezia ad innamorarsi di lui. È stato condannato per traffico di droga, aggressione, tentato omicidio, furto e molte rapine in banca. Il dramma criminale fornirà una visione immaginaria delle verità e delle bugie raccontate nell’autobiografia di questo diddler. Sembra che Anna Delvey non sia l’unica dell’umore giusto quest’anno.

