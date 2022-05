Film e programmi più popolari su Netflix nell’aprile 2022

Quali film e programmi sono stati i più visti nell’aprile 2022? Lo scopriremo in questa nuova carrellata che stiamo facendo che esamina le prime 10 classifiche globali di TV e film su Netflix negli ultimi 30 giorni.

La top ten di Netflix, nel caso non lo sapessi, ti consente di tenere traccia delle tendenze nel tuo paese in un determinato giorno. In questo elenco, ogni giorno uno spettacolo o un film nelle rispettive top 10 guadagna punti che ci consentono di compilare un elenco di quali titoli hanno avuto il meglio su scala globale.

Alcuni avvertimenti a questi dati. I primi 10, in particolare sul lato TV, prediligono gli spettacoli con tempi di esecuzione più lunghi poiché si basano su dati orari. Inoltre, se un titolo viene rilasciato più avanti nel mese, ha meno possibilità di apparire tra i primi 10, quindi vale la pena tenerlo a mente. Inoltre, gli originali Netflix tenderanno a dare il meglio in questi elenchi data la loro disponibilità globale. Sonic il riccioad esempio, era disponibile solo su Netflix ad aprile in circa 23 paesi.

Terremo anche traccia di questi primi 10 punteggi nel corso dell’anno. Se vuoi vedere i film più popolari del 2022 su Netflix finora, puoi dare un’occhiata al nostro post qui.

I 20 film più popolari su Netflix nell’aprile 2022

La via di mezzo è stato il vincitore in fuga nella top 10 globale per tutto aprile 2022. È stato distribuito su Netflix al di fuori degli Stati Uniti l’8 aprile 2022. Il film è stato distribuito per la prima volta su Paramount+ come film originale. Il film romantico per adolescenti è interpretato da Joey King e Kyle Allen.

In arrivo al numero 2 c’è il film d’azione polacco originale Netflix Fruoza che è stato in grado di evadere dalla Polonia e di esibirsi bene in tutta Europa.

Altrove, il nuovo 365 giorni il film ha un inizio stellare nonostante uscirà a fine mese. Anche il primo film ha avuto un aumento di visualizzazioni se i primi 10 sono qualcosa su cui basarsi.

The In Between (12572 punti) Furioza (7859 punti) Il progetto Adam (6757 punti) Scegli o muori (6674 punti) Yaksha: operazioni spietate (4937 punti) The Taming of the Shrewd (4001 punti) Come finisce (3505 punti) 365 giorni: questo giorno (3424 punti) La bolla (3278 punti) Sonic the Hedgehog (3266 punti) Tutti grandine (3219 punti) Silverton Siege (2441 punti) Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2352 punti) Ritorno nello spazio (2160 punti) Dasvi (1988 punti) 365 giorni (1957 punti) Il mistero di Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (1941 punti) Giocare con il fuoco (1660 punti) Jimmy Savile: A British Horror Story (1602 punti) White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch (1585 punti)

I 20 migliori programmi più popolari su Netflix nell’aprile 2022

Bridgerton la stagione 2 è stata lanciata alla fine di marzo 2022 e, come previsto, ha spazzato via la scena con la competizione per la maggior parte di aprile. Shonda Rhimes altra serie che è stata rilasciata all’inizio di quest’anno, Inventare Annacontinua anche a funzionare bene.

Ha raccolto oltre 9000 punti in più rispetto alla seconda voce della lista che è la serie limitata britannica, Anatomia di uno scandalo.

Il cuore segnato è forse una delle voci più sorprendenti che continua a guadagnare terreno tra i primi 10 in tutto il mondo e ha raccolto oltre 68 milioni di ore guardate nella prima settimana.

Bridgerton (18764 punti) Anatomia di uno scandalo (9484 punti) Elite (9284 punti) Proposta commerciale (8059 punti) The Ultimatum: Marry or Move On (7033 punti) Il cuore segnato (6374 punti) Inventing Anna (4288 punti) Twenty Five Twenty One (4270 punti) Café con aroma de mujer (3932 punti) Yo soy Betty la fea (3635 punti) Felicità (3553 punti) Pedro El Escamoso (3383 punti) Vendere Tramonto (3072 punti) Top Boy (2530 punti) Heartstopper (2154 punti) Pablo Escobar, Il signore della droga (2123 punti) Previsione di amore e meteo (2031 punti) Passione di gavilanes (1959 punti) Conversazioni con un killer: The John Wayne Gacy Tapes (1918 punti) È una torta? (1904 punti)

Grazie a FlixPatrol per aver fornito questi dati.