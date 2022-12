Film drammatico giapponese “Call Me Chihiro”: in arrivo su Netflix a febbraio 2023 e cosa sappiamo finora

In arrivo su Netflix nel febbraio 2023 è l’adattamento live-action del manga giapponese Chihiro San. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Chiamami Chihiroinclusa la trama, il cast, il trailer e la data di uscita di Netflix.

Call Me Chihiro è un film drammatico originale Netflix giapponese di prossima uscita co-scritto dallo sceneggiatore Sawai Kaori e dal regista Imaizumi Rikiya. Il film è anche un adattamento del manga Chihiro-san dell’autore Yasuda Hiroyuki.

Il regista Imaizumi Rikiya ha precedentemente lavorato a film come Il gatto è scappato, Scheletro Fiorie Sulla strada.

Quando è il Chiamami Chihiro Data di uscita di Netflix?

Grazie ad alcuni dei materiali promozionali rilasciati da Netflix, possiamo confermarlo Chiamami Chihiro sta arrivando su Netflix Giovedì 23 febbraio 2023.

Netflix non ha svelato ufficialmente il trailer di Call Me Chihiro, tuttavia è ancora possibile trovare un trailer del film su YouTube.

Qual è la trama di Chiamami Chihiro?

La sinossi è stata tratta da Netflix:

Sono sicuro che vorrai incontrarla. Chihiro è un’ex prostituta che lavora in un negozio di bento in una piccola città di mare. Ha una bocca sporca e va al suo ritmo. ed è libera. Una ragazza del genere sta galleggiando in città. È una strana “adulta”. Ma per qualche ragione, voglio incontrarla. Una studentessa delle elementari che aspetta che sua madre torni a casa, una liceale che non riesce a dire cosa pensa veramente e un senzatetto che non parla molto. Andiamo a conoscere Chihiro per vivere questa meraviglia.

Chi sono i membri del cast di Chiamami Chihiro?

Nel ruolo principale di Chihiro c’è l’attrice giapponese Arimura Kasumi. Alcuni abbonati Netflix conosceranno già Kasumi, che in precedenza ha recitato nei film live-action di Rurouni Kenshin, L’inizio e Il finale, nel ruolo di Yukishiro Tomoe. Al di fuori di Netflix, Kasumi ha recitato in molti drammi e film, inclusi adattamenti live-action di Cancellato, Sono un eroee Marzo arriva come un leone.

Toyoshima Hana è stata scelta per il ruolo secondario di Seo Kuniko. Call Me Chihiro sarà il debutto di Hana su Netflix. Al di fuori di Netflix, l’attrice ha recitato in molti ruoli secondari in più film e drammi giapponesi.

Lily Franky è stata scelta per il ruolo secondario di Utsumi. Franky ha già recitato in entrambe le stagioni di Il regista nudo nel ruolo di Takei Michiro.

Fubuki Jun è stato scelto per il ruolo secondario di Tae. In precedenza ha recitato negli adattamenti live-action di Alchimista Full Metal i film Revenge Scar e Final Transmutation nel ruolo di Pinako Rockbell.

Altri membri del cast di supporto del film sono; Shimada Tetta, Hirata Mitsuru, Negishi Toshie, Wakaba Ryuya, Sakuma Yui, Nagasawa Itsuki, Suzuki Keiichi e Ichikawa Miwako.

Qual è la durata del film?

È stato confermato che il film ha una durata di 131 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Chiamami Chihiro? Fateci sapere nei commenti qui sotto!