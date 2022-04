Film di Kathryn Bigelow Netflix ‘Aurora’: cosa sappiamo finora

Per aumentare la sua produzione di thriller e horror, Netflix sta sviluppando Aurora, un adattamento del romanzo in uscita di David Koepp, che sarà diretto da Kathryn Bigelow. Il progetto è stato annunciato a marzo 2022, subito dopo la conclusione dell’accordo con Netflix.

La sceneggiatura, adattando il romanzo in uscita, sarà adattata da David Koepp lui stesso. I crediti di Koepp includono grandi progetti come Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man 2002, Stir of Echoes e altro ancora. La regia del film sarà Kathryn Bigelowche ha vinto un Oscar nel 2008 per il suo lavoro su L’armadietto ferito. Ha anche diretto Zero Dark Trenta.

I produttori sono il partner di produzione di lunga data di Bigelow, Greg Shapiro, e Gavin Polone, la cui lunga storia con Koepp include la produzione di film dello scrittore e talvolta del regista come Mescolare di echi e Finestra Segreta.

Qual è la trama? Aurora?

Come accennato in precedenza, Aurora di Netflix sta adattando il prossimo romanzo di David Koepp con lo stesso nome. La leggenda dell’horror Stephen King l’ha già letto e gli ha dato una buona recensione. Ecco la descrizione ufficiale del libro di Amazon:

Ad Aurora, nell’Illinois, Aubrey Wheeler sta solo cercando di cavarsela dopo che il suo ex marito semi-criminale si è separato, lasciando il figlio adolescente ribelle. Poi le luci si spengono, non solo ad Aurora ma in tutto il mondo. Una tempesta solare ha tolto energia quasi ovunque. Improvvisamente, tutti i problemi sono locali, molto locali, e Aubrey deve assumere il ruolo di feroce protettrice del suo quartiere suburbano. In tutto il paese vive il fratello separato di Aubrey, Thom. Un CEO della Silicon Valley straordinariamente ricco e nevroticamente preparato, ha in programma di superare la crisi in un bunker nel deserto dorato che ha costruito per il massimo del comfort e della sicurezza. Ma la complicata storia tra i fratelli è tutt’altro che finita, e quella che sembra la fine del mondo è solo l’inizio di diversi calcoli attesi da tempo, a cui non tutti sopravviveranno. . .

Anche Netflix ha rilasciato un logline ufficiale per il film:

La storia segue gli eventi di una tempesta solare che mette fuori uso la maggior parte delle reti elettriche dell’umanità e si concentra sulla storia personale di una madre divorziata che ora deve fare tutto il possibile per proteggere sua figlia e suo fratello separato, un ricco CEO della Silicon Valley che ha costruito un lussuoso bunker nel deserto proprio per un tale disastro.

Gli addetti ai lavori di THR descrivono la storia come la storia di personaggi che stanno affrontando il crollo dell’ordine sociale, ambientato in una catastrofica crisi di potere mondiale.

Chi è coinvolto Aurora?

Ad aprile 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Aurora di Netflix. Considerando lo staff principale, possiamo immaginare che alcuni grandi nomi vengano assegnati in futuro.

Qual è lo stato di produzione di Aurora?

Aurora di Netflix è ancora in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione in seguito.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Aurora?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Aurorama considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023 o nel 2024.