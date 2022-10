Film della community finalmente in arrivo nel 2023 (ma non su Netflix)

A quanto pare, “sei stagioni e un film” non era solo uno scherzo usa e getta fin dai primi giorni Comunità — era una profezia. Il lungo parlato Comunità il film arriverà finalmente a buon fine nel 2023 dopo molti, molti anni di campagne da parte dei fan.

Dal momento che la serie comica sottovalutata (in più di un modo) è stata cancellata dalla NBC nel 2014 e trasmessa la sua sesta e ultima stagione su Yahoo! l’anno successivo, i fan hanno chiesto a gran voce il Comunità film per consolidare l’eredità della serie.

Negli ultimi anni, la possibilità di un film sembrava essere diventata una questione di “quando” piuttosto che una questione di “se” sarebbe accaduto. Più di recente, nell’agosto 2022, il creatore Dan Harmon ha fornito l’aggiornamento più promettente finora, dicendo che il film “accadrà”.

Il 30 settembre 2022, la notizia che Comunità i fan hanno aspettato anni per finalmente rotto: Comunità il film arriverà ufficialmente nel 2023 con la maggior parte del cast originale a bordo. Ma dal momento che la serie attualmente chiama Netflix una delle sue case di streaming, dove sarà il film in anteprima?

Film comunitario in arrivo su Peacock

Mentre sarai in grado di abbuffarti Comunità su Netflix per almeno un po’ più a lungo, Comunità il film andrà in streaming esclusivamente su Peacock ed è attualmente prevista per l’uscita nel 2023. Peacock ha senso dal momento che la serie è andata in onda per la prima volta sulla NBC.

Deadline afferma che Peacock ha vinto i diritti del film in una “situazione competitiva”, il che sembra insinuare che altri servizi di streaming potrebbero aver gettato il cappello sul ring. Tuttavia, Peacock è uscito in testa e non è un segreto che il film sarà un’enorme attrazione per lo streamer principiante.

Per quanto riguarda chi vedranno i fan per più caos nel film, il cast finora include Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong che riprendono i loro ruoli. Altri membri del cast originale Donald Glover, Yvette Nicole Brown e Chevy Chase non sono attualmente a bordo.

La community lascerà Netflix?

Purtroppo, Comunità lascerà Netflix. Insieme all’annuncio del prossimo film, Peacock avrà anche un accordo di streaming non esclusivo per tutte e sei le stagioni della serie. Una data per il suo rilascio su Peacock non è stata annunciata.

Per ora, i 110 episodi della serie sono disponibili per lo streaming su Netflix, Hulu e Amazon Prime Video. Aspettare Comunità lasciare queste piattaforme prima dell’uscita del film nel 2023.

Sei eccitato per il Comunità film? Condividi i tuoi pensieri nei commenti!