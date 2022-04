Film del Venerdì Santo su Netflix da guardare questo weekend di Pasqua

È ufficialmente un weekend di vacanza, a tutti! Oggi, 15 aprile, ricorre il Venerdì Santo, un giorno speciale celebrato dalla Chiesa cristiana. Tradizionalmente, le persone che celebrano partecipano al digiuno oggi prima della Pasqua di domenica. Può essere una festa importante per molte persone, con oggi che segna il giorno santo della penitenza. Ora che la Quaresima è ufficialmente finita, potresti tornare su Netflix o altri streamer se rinunciassi alla TV.

La buona notizia è che abbiamo una divertente lista di film da guardare il Venerdì Santo e la Pasqua con gli amici, la famiglia o semplicemente da soli!

Film del Venerdì Santo e di Pasqua su Netflix (classificati PG)

Salto

Questo film live-action del 2011 è il mio preferito nella lista. L’adorabile commedia per famiglie segue il figlio del coniglietto pasquale EB (doppiato da Russell Brand), che scappa di casa con il sogno di diventare un batterista e stringe un’improbabile amicizia con un uomo di nome Fred O’Hare (James Marsden). È un orologio facile e divertente per qualsiasi età.

Peter Rabbit 2: La fuga

Sfortunatamente, Netflix non ha il primo Pietro Coniglio film nella sua libreria, ma se hai visto il primo del 2018 e ne vuoi di più, dai un’occhiata al sequel del 2021, La fuga. Analogamente a Salto, è un film live-action con animali animati in CGI che sono super carini. Il film segue Peter (James Corden) mentre lascia la sua famiglia per una nuova vita che pensa sarà più eccitante. Naturalmente, non tutto funziona in questo modo.

Una settimana di distanza

Una settimana di distanza non si svolge durante il fine settimana di Pasqua, ma è un film cristiano con alcune melodie orecchiabili che vale la pena provare. Il film originale Netflix del 2021 segue il personaggio di Will (Kevin Quinn), un adolescente, che dopo essersi messo nei guai viene indotto con l’inganno a frequentare un campo estivo in chiesa. Lì incontra Avery (Bailee Madison), di cui alla fine si innamora. È un musical, quindi prepara la tua voce che canta perché scaricherai i brani dopo averli guardati.

Fede a cavallo

Questa è un’altra voce della lista che non si tiene il Venerdì Santo, ma è un promemoria di quanto sia importante la fede e appropriata da guardare con i bambini. Fede a cavallo è uscito nel 2020 e segue la storia di una giovane donna di nome Grace (Grace Van Dien) che va a cavallo nel ranch di famiglia. Dopo la morte del padre, tutto per lei cambia, ma non può mollare.

Film del Venerdì Santo e di Pasqua su Netflix (classificati PG-13)

Il giovane messia

Il giovane messia è un dramma biblico uscito nel 2016 e presenta un paio di volti davvero familiari. Game of Thrones allume Sean Bean appare come Severus, mentre Bridgerton La star e rubacuori di Internet Jonathan Bailey interpreta Erode. Il film ritrae Gesù Cristo da bambino basato sul libro Cristo Signore: Fuori dall’Egitto di Anna Riso.

La baracca

dramma cristiano La baracca è un’altra voce in questo elenco che presenta alcune celebrità famose, tra cui Sam Worthington, Octavia Spencer e Tim McGraw. Il film del 2017 è basato sull’omonimo libro di William P. Young e racconta la storia di come la fede può salvare qualcuno. Mack (Worthington) affronta la tragedia con l’avventura di una vita che inizia tutto con una misteriosa lettera che trova nella sua cassetta della posta.

Film del Venerdì Santo e di Pasqua su Netflix (con classificazione R)

Maria Maddalena

Gli attori pluripremiati e la coppia nella vita reale Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno collaborato per il film biblico Maria Maddalena nel 2018. Questo è sicuramente per adulti e non consigliamo di trasmetterlo in streaming con i tuoi piccoli in giro per questo fine settimana! Segue la storia di Maria (Mara) mentre decide di lasciare la sua famiglia e seguire Gesù Cristo (Fenice).

Cosa guarderai questo weekend di Pasqua? Facci sapere se ci siamo persi la tua scelta nei commenti!