Film d’animazione Netflix “Wendell & Wild”: cosa sappiamo finora

Tra i tanti film d’animazione in arrivo su Netflix, Wendell e Wild è forse uno dei nostri più attesi. Netflix sta sviluppando un nuovo film di commedia oscura animata chiamato Wendell & Wild che riunisce Keegan-Michael Key e Jordan Peele come due demoni intriganti.

Annunciato per la prima volta nel lontano 2015, Wendell & Wild è diretto da un candidato all’Oscar Henry Selicki cui crediti includono Coraline, L’incubo prima di Natale, e altro ancora. All’epoca non era collegato a Netflix,

La sceneggiatura è stata scritta da Selick e Jordan Peele. L’acclamato artista argentino Pablo Lobato ha disegnato i personaggi per Wendell & Wild. Il film sarà prodotto da Ellen Goldsmith-Vein per The Gotham Group, Peele tramite il suo banner Monkeypaw e Selick.

Bruno Coulais è il compositore del film in uscita. Ha lavorato nel 2009 Carolina2004 Il coro, e I fiumi cremisi.

Ecco il primo teaser per Wendell & Wild:

Prima anteprima del film d’animazione in stop motion Netflix “Wendell & Wild” di Henry Selick (Coraline, The Nightmare Before Christmas). pic.twitter.com/RPLa9bXVnX — Catsuka (@catsuka) 28 ottobre 2021

A cosa serve la data di uscita di Netflix Wendell & Wild?

Lo ha confermato Netflix Wendell & Wild vedrà una data di uscita di ottobre 2022 sullo streamer.

Tuttavia, Netflix deve ancora annunciare la data esatta entro ottobre 2022.

Una delle campagne che Netflix ha organizzato per il film in uscita è lo streaming live di un boombox di proprietà di Kat.

Tieni d’occhio Kat, l’adolescente protagonista di WENDELL & WILD, il nuovo film d’animazione di Henry Selick, scritto insieme a Selick e Jordan Peele. Sintonizzati sul suo boombox su https://t.co/JPcanxHV2m WENDELL & WILD arriva su Netflix nel 2022 pic.twitter.com/mq5ZLpXU2H — NetflixFilm (@NetflixFilm) 8 dicembre 2021

Qual è la trama? Wendell & Wild?

di Netflix Wendell & Wild è una storia animata sugli intriganti fratelli demoni Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele) – che chiedono l’aiuto della tredicenne Kat Elliot – un’adolescente dura con un carico di sensi di colpa – per convocarli nella Terra di i Viventi. Ma ciò che Kat chiede in cambio porta a un’avventura brillantemente bizzarra e comica come nessun’altra, una fantasia animata che sfida le leggi della vita e della morte, il tutto raccontato attraverso l’abilità artistica dello stop motion.

Per chi è la voce Wendell & Wild?

Il cast vocale completo per Netflix Wendell & Wild è stato rivelato tramite un video promozionale del marzo 2022 che mostra i personaggi insieme ai loro doppiatori. Guarda:

Keegan-Michael Key come Wendell

come Wendell Jordan Peel come selvaggio

come selvaggio Lirico Ross come Kat

come Kat Angela Bassett come suor Helley

come suor Helley Giacomo Hong come padre Bests

come padre Bests Sam Zelaya come Raul

come Raul Seema Virdi come Sloane

come Sloane Tamara Smart come Siobhan

come Siobhan Ramona Giovani come Tesoro

come Tesoro Ving Rhames come Bufalo Belzer

Il cast aggiuntivo include Natalie Martinez, Tanto cardinale, Gabriele Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Gary Gatewood

Qual è lo stato di produzione di Wendell & Wild?

Con una data di uscita fissata per ottobre 2022, è chiaro che Netflix WEndell & Wild è in fase di completamento ed è in fase di post-produzione.

Ti terremo aggiornato su tutte le cose Wendell & Wild prima della sua uscita su Netflix, quindi tieni questo post tra i preferiti.