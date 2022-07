Film d’animazione Netflix “The Goon”: cosa sappiamo finora

Le menti dietro l’acclamata serie animata Netflix Amore, morte e robot stanno lavorando sodo per portare un altro progetto animato sullo streamer, questa volta un lungometraggio chiamato Il gorilla basato sull’omonimo fumetto di Eric Powell.

Il film d’animazione sarà co-tirato da Amore, morte e robot registi Tim Miller e vincitore dell’Oscar Patrick Osborne. Stanno anche scrivendo insieme al creatore di fumetti Eric Powell.

Al pannello dei direttori dell’SDCC nel luglio 2022, Miller ha affermato di essere in fase di sviluppo Il gorilla per 12 anni e dopo aver fatto Amore, morte e robotha fatto un punto da portare Il gorilla allo streamer.

Jenno Topping, David Fincher, Jeff Fowler, Mike Richardson e Peter Chernin sono i produttori.

Miller e il suo Blur Studio hanno raccolto $ 441.000 in una campagna Kickstarter per ottenere Il gorilla in corso e di recente hanno raggiunto il loro obiettivo.

Ecco un piccolo filmato iniziale di The Goon pubblicato nel 2010:

Da quando è stato finanziato, gli aggiornamenti sono stati pochi e rari. Un notevole aggiornamento è arrivato a marzo 2019 con Eric Powell che ha detto a Polygon dopo che gli è stato chiesto dello stato del film, dicendo:

“Non che io possa parlare al momento, ma sta ancora andando. È ancora molto vivo. È stato un lungo processo che ho dovuto affrontare, ma siamo ancora molto vivi e vegeti. Speriamo di poterlo dire di più alle persone presto”.

L’ultimo aggiornamento pubblicato il 23 luglio 2022 su Kickstarter recita:

Come hai letto nell’ultimo aggiornamento, abbiamo avuto una battuta d’arresto con la fusione tra Disney e Fox… ma da allora non abbiamo mai smesso di provare a far avanzare il Goon su altre strade. E uno di questi ci ha finalmente portato a… NETFLIX! È un ottimo posto per l’animazione per adulti e abbiamo a lungo goduto di una relazione fantastica grazie a AMORE, MORTE + ROBOT. Sono persone eccellenti che amano l’animazione e siamo entusiasti che Goon abbia trovato una casa lì. INOLTRE, sono personalmente EMOZIONANTE di presentarmi, Patrick Osborne, come il nuovo membro del team di Goon Movie e il nuovo capitano al timone! Lavorare con il team di Blur in Love Death e Robots alla regia di Exit Strategies è stata una gioia, e non vedo l’ora di lavorare con Tim, Jeff ed Eric per creare qualcosa di speciale. Ho amato The Goon per molto tempo. Non ci sono serie di fumetti simili e non vedo l’ora di farne un film altrettanto singolare. Eric ed io abbiamo già iniziato a scavare. Siamo concentrati sul plasmare la sceneggiatura in qualcosa di fantastico – fedele ai fumetti – qualcosa che nessuno ha mai visto sullo schermo prima.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Il gorilla:

Qual è la trama? Il gorilla?

Il gorilla il fumetto parla di un enorme orfano cresciuto da sua zia, una donna forte per un carnevale. Quando un gangster, Labrazio, spara alla zia, il sicario uccide il gangster e riprende l’operazione.

Chi è la voce nel cast Il gorilla?

Il carattere titolare di Il gorilla sarà doppiato da Clancy Browni cui ruoli vocali includono progetti come SpongeBob, Detroit: Diventa umano, Invincivle, Marvel’s What If? e tanti altri.

Brown sarà affiancato dal candidato all’Oscar Paolo Giamattii cui ruoli importanti includono Cenerentola, di lato, 12 anni schiavo, e altro ancora. Giamatti darà la voce a Franky Il gorilla. Entrambi sono stati a bordo del progetto per molti anni prima che il film venisse trasferito su Netflix. Giamatti sta doppiando il personaggio di Franky.

La coppia in particolare è apparsa insieme in Showtime’s Miliardi.

Qual è lo stato di produzione di Il gorilla?

di Netflix Il gorilla è ancora in fase di sviluppo iniziale.

Secondo Tim Miller, il creatore del fumetto Eric Powell stava lavorando alla sceneggiatura con Osborne a partire da luglio 2022. Inutile dire che c’è ancora molto da fare.

Blur Studio è dietro il film ed è dietro a otto episodi del vincitore di un Emmy di Netflix Amore, morte e robot compresi i seguenti episodi:

Sonnie’s Edge (Volume 1 – Episodio 1)

Abiti (Volume 1 – Episodio 4)

Shape-Shifters (Volume 1 – Episodio 10)

Ice Age (Volume 1 – Episodio 16) – Collaborazione con Digic Pictures e Atomic Fiction

Pop Squad (Volume 2 – Episodio 3)

Life Hutch (Volume 2 – Episodio 7)

Il gigante annegato (Volume 2 – Episodio 8)

Bad Travelling (Volume 3 – Episodio 2)

Sciame (Volume 3 – Episodio 6)

A cosa serve la data di uscita di Netflix Il gorilla?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Il gorillama considerando la sua primissima fase di sviluppo e quanto tempo impiega generalmente l’animazione, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2024.