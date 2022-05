Film d’animazione Netflix “Nimona”: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix ha acquisito Nimona, un adattamento a lungo sviluppato dell’omonimo romanzo a fumetti di ND Stevenson. Il progetto è in fase di sviluppo per la 20th Century Fox, e poi per la Disney dal 2015 e sembra che Netflix lo rilascerà finalmente nel 2023.

di Netflix Nimona è diretto da Nick Bruno e Troia Quane (Spie sotto mentite spoglie) con l’aiuto della produzione di DNEG e Annapurna Pictures, i cui crediti includono Vice, Filo Fantasma, Libro intelligente, Collegamento mancante, e altro ancora. La sceneggiatura di Nimona viene adattato da Marc Haimes (lavorando anche su Netflix Ollie perduta).

Nimona ha avuto una storia di produzione accidentata poiché era stato precedentemente sviluppato per la Fox e successivamente per la Disney a partire dal 2015. Il progetto era originariamente prodotto da Blue Sky Studios, una parte della divisione di animazione dell’allora 20th Century Fox.

Inizialmente era previsto per una versione 2020 che è stata poi spostata a una versione 2022. La produzione era già in corso quando la Disney ha acquisito la Fox e nel febbraio 2021 è stato annunciato che la Disney, che ha già Pixar e Walt Disney Animation, avrebbe chiuso Blue Sky.

Ciò ha portato a molte speculazioni sul futuro di Nimona e all’epoca, i dipendenti che lavoravano al progetto dissero che il film “probabilmente non vedrà mai la luce”. Poco dopo, è arrivata la notizia che la produzione è iniziata Nimona sarebbe stato interrotto e il film non sarebbe uscito.

Ci sono stati brontolii di a Nimona resurrezione per mesi e all’inizio di febbraio 2022 Netflix ha depositato un copyright per la parola “Nimona”. Poi un mese dopo, Nimona è stato annunciato che è arrivato su Netflix e la produzione del film è ripresa all’inizio del 2022 secondo The Hollywood Reporter.

Reagendo alla notizia della ripresa del film da parte di Netflix, ND Stevenson ha dichiarato su Twitter:

“Nimona è sempre stata una piccola storia coraggiosa che non si fermava. È una combattente… ma ha anche delle persone davvero fantastiche che combattono per lei. Sono entusiasta di annunciare che IL FILM NIMONA È VIVO… arriverà da te nel 2023 da Annapurna e Netflix”

Ecco un primo sguardo condiviso da Netflix:

Inoltre, ecco un filmato di prova di Nimona condiviso da io9:

Roy Lee, Karen Ryan e Julie Zackary stanno producendo, con la produzione esecutiva di Robert L. Baird, Megan Ellison e Andrew Millstein.

Ecco cos’altro sappiamo su Netflix Nimona:

Qual è la trama? Nimona?

Come menzionato sopra, Nimona è un adattamento della graphic novel bestseller di ND Stevenson con lo stesso nome, che è stata pubblicata come webcomic dal 2012 e poi finalmente pubblicata come graphic novel nel 2015. Ecco la sinossi ufficiale della graphic novel:

“Nimona è una giovane mutaforma impulsiva con un talento per la malvagità. Lord Ballister Blackheart è un cattivo con una vendetta. In qualità di aiutante e supercriminale, Nimona e Lord Blackheart stanno per scatenare un serio caos. La loro missione: dimostrare al regno che Sir Ambrosius Goldenloin ei suoi amici dell’Institution of Law Enforcement and Heroics non sono gli eroi che tutti pensano che siano. Ma mentre piccoli atti di malizia degenerano in una feroce battaglia, Lord Blackheart si rende conto che i poteri di Nimona sono oscuri e misteriosi come il suo passato. E il suo lato selvaggio e imprevedibile potrebbe essere più pericoloso di quanto lui sia disposto ad ammettere.

La sinossi ufficiale di Netflix per Nimona si legge:

“Un cavaliere viene incastrato per un crimine che non ha commesso e l’unica persona che può aiutarlo a dimostrare la sua innocenza è Nimona, un’adolescente mutaforma che potrebbe anche essere un mostro che ha giurato di uccidere. Ambientato in un mondo tecno-medievale diverso da qualsiasi cosa l’animazione abbia mai affrontato prima, questa è una storia sulle etichette che assegniamo alle persone e sul mutaforma che rifiuta di essere definito da nessuno”.

Chi è coinvolto Nimona?

I tre principali membri del cast vocale di Netflix Nimona sono Chloë Grace Moretz (Calcio d’asino, Tom e Jerry), Riz Ahmed (Rogue One, Sound of Metal, Venom) e Eugenio Lee Yang (Brooklyn nove-nove). Moretz darà la voce a Nimona, con Ahmed nei panni di Ballister Boldheart e Yang nei panni di Ambrosius Goldenloin.

Per chi c’è dietro l’animazione Nimona?

DNEG Animation è dietro l’animazione per Nimona. I loro crediti includono Stranger Things, Dune, Shadow & Bone, Godzilla vs Kong, Dark Crystal: Age of Resistance e altro ancora. Ecco un trailer di Ron’s Gone Wrong animato da DNEG:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Nimona?

È stato confermato da Netflix che Nimona sarà rilasciato sullo streamer nel 2023.

Non vedi l’ora che il film d’animazione arrivi su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.