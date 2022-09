Film d’animazione Netflix “My Father’s Dragon”: tutto ciò che sappiamo finora

Lo studio nominato all’Oscar Cartoon Saloon arriverà presto su Netflix con l’adattamento di un nuovo progetto cinematografico Il drago di mio padre. Emily Horgan, una consulente per i media indipendente, ci guida attraverso tutto ciò che sappiamo fino ad agosto 2022 con il film che arriverà sui nostri schermi a novembre 2022.

Il drago di mio padre è stato annunciato da Netflix in una fanfara della pipeline di animazione da novembre 2018 e originariamente mirato a una versione del 2021 (anche se ne parleremo tra un secondo).

Ci sono state numerose dichiarazioni di creativi e dirigenti che descrivono il film come “molto ambizioso”, quindi esaminiamo tutto ciò che sappiamo finora al riguardo.

Prima di immergerci nel resto della nostra anteprima, ecco il primo trailer di Il drago di mio padre:

Cosa c’è Il drago di mio padre di?

Il drago di mio padre iè basato su un libro illustrato per bambini del 1948, scritto da Ruth Stiles Gannett. Ha ricevuto la prestigiosa Medaglia Newbery che riconosce “l’illustre contributo alla letteratura americana per l’infanzia”.

È interessante notare che anche altri due vincitori recenti sono stati adattati in film per bambini per Disney+, L’unico e solo Ivan e Flora e Ulisse.

Chi sta facendo Il drago di mio padre?

Cartoon Saloon è un piccolo studio di animazione irlandese con sede a Kilkenny. Sono saliti alla ribalta nel 2010 quando un film da loro prodotto, The Secret of Kells, ha ottenuto inaspettatamente una nomination all’Oscar come miglior film d’animazione.

Il loro track record è stato coerente da allora, con ogni film che hanno prodotto godendo di un cenno dell’Academy. Wolfwalkeril loro film più recente, non ha fatto eccezione è attualmente disponibile su Apple TV+.

Chi c’è dietro Il drago di mio padre su Netflix?

Salone dei cartoni animati Nora Twomey dirige il film.

Twomey ha anche diretto i loro film precedenti Song of the Sea e The Breadwinner, prodotti da Angelina Jolie. Ted Sarandos l’ha nominata in una recente telefonata sui guadagni di Netflix come uno dei più grandi animatori del mondo.

Parlando prima dell’uscita del film, Twomey ha detto:

“I nostri attori, animatori e artisti di Cartoon Saloon & Mockingbird Pictures hanno lavorato insieme per realizzare questo film, ispirato allo straordinario libro di Ruth Stiles Gannett. Siamo stati attratti dal desiderio di raccontare una storia molto speciale di amicizia, avventura e vero coraggio. Mi sono innamorato della narrazione da bambino e Netflix eccelle nel celebrare tutti i tipi di storie, attraverso stili diversi e voci distinte. Quando Netflix è entrato a far parte di questo film, prima ancora di avere una sceneggiatura, è stato per incoraggiarci a fare il miglior film possibile. La nostra troupe ha creato un bellissimo obiettivo animato da guardare e non vedo l’ora di condividere la vista con il pubblico di tutto il mondo”.

La sceneggiatura è dell’allume della Pixar Meg LeFauve, che l’ha scritta Alla rovescia e Il buon dinosauro. Suo Alla rovescia anche il collega, Ronnie Del Carmen, ha firmato un accordo globale con Netflix. Bonnie Curtis e Julie Lynn di Mockingbird Picture, che vantano un lavoro con una moltitudine di talenti hollywoodiani di prim’ordine, sono coinvolte come produttrici insieme a Tomm Moore di Cartoon Saloon.

Qual è la trama Il drago di mio padre?

La sintesi del romanzo è:

“Un ragazzino scappa di casa per salvare un cucciolo di drago maltrattato tenuto prigioniero per fungere da traghetto gratuito 24 ore su 24, sette giorni su sette, per i pigri animali selvatici che vivono a Wild Island”

È una storia fantastica, ambientata nel grande mondo di Wild Island. Attraverso i 10 capitoli il protagonista principale, Elmer Elevator, incontra un assortimento di animali di diverse disposizioni tra cui un gatto, tigri, un gorilla e, naturalmente, un drago. L’aspetto del drago è descritto nel libro come segue:

“Ha una lunga coda e strisce gialle e blu. Il suo corno, gli occhi e la pianta dei suoi piedi sono di un rosso brillante e ha ali color oro.

Sulla base della sinossi, la versione Netflix sembra che rimarrà abbastanza fedele a tutto questo:

“My Father’s Dragon racconta la storia del giovane Elmer Elevator in fuga, che cerca un drago prigioniero su Wild Island e trova molto più di quanto avrebbe mai potuto prevedere.”

Chiamando tutti gli #artdirector, stiamo cercando che tu ti unisca alla nostra squadra per la nostra nuova funzione: My Father’s Dragon. https://t.co/flKGAI56fD quindi per favore per favore x infinity contattaci. #jobfairy pic.twitter.com/y283qUKhQ0 — Cartoon Saloon (@CartoonSaloon) 30 novembre 2018

Per chi è nel cast Il drago di mio padre su Netflix?

Il casting per il film è stato confermato all’inizio del 2022 con un cast di star (inclusi molti volti noti ai fan di Netflix) riunito per dare voce.

Ecco la carrellata di chi è nel cast:

Giacobbe Tremblay

Gaten Matarazzo (Cose più strane)

Golshifteh Farahani

Dianne Wiest (La gabbia per uccelli)

Rita Moreno

Chris O’Dowd (La folla IT)

Judy Greer (13 in corso 30)

Alan Cumming

Yara Shahidi

Jackie Earle Haley

Posto Mary Kay

Leighton Meester (Il compagno di stanza)

Spence Moore II

Adam Brody

Charlyne Yi

Maggie Lincoln

Jack Smith

Whoopi Goldberg (Star Trek)

Ian Mc Shane (Deadwood)

Dov’è in produzione My Father’s Dragon? Quando uscirà su Netflix?

Nonostante sia stato annunciato da Netflix nel 2018, lo sviluppo del film di Cartoon Saloon può essere fatto risalire già nel 2016.

Le creatività chiave dello Studio hanno menzionato che sarebbero entrate in produzione “un paio di mesi” a gennaio 2019.

Questo sembra essere molto in corso in base al reclutamento attuale.

Cartoon Saloon consegnerà una puntata cinematografica per la serie prescolare Pulcinella di mare (anche su Netflix) prima di questo. Secondo gli addetti ai lavori, il film non sarebbe uscito nella fascia oraria originariamente prevista per il 2021 ma nel 2022, che è stata successivamente confermata come parte della lista dei film di Netflix nel 2022.

Il film sarà presentato in anteprima al 66° BFI London Film Festival nell’ottobre 2022.

Nell’ambito del programma di rilascio dell’autunno 2022, Netflix ha confermato che il film uscirà a novembre 2022. Inoltre, Il drago di mio padre riceverà anche una corsa teatrale limitata in sale selezionate a novembre 2022.

Non vedi l’ora di guardare Il drago di mio padre su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.