Film dal vivo “Full Metal Alchemist” in arrivo in esclusiva su Netflix

In arrivo su Netflix ad agosto e settembre 2022 sono i sequel del film live-action Full Metal Alchemist del 2017, Full Metal Alchemist: La vendetta di Scar e Full Metal Alchemist: L’Alchimia Finale. Abbiamo tutto ciò che devi sapere su entrambi i titoli, inclusa la trama, l’elenco del cast, il trailer e, soprattutto, le date di uscita di Netflix.

Full Metal Alchemist: La vendetta di Scar e Full Metal Alchemist: L’Alchimia Finale sono due film d’azione e avventura giapponesi in uscita basati sull’amata serie manga Alchimista Full Metal di Hiromu Arakawa.

Diretto da Fumihiko Sori, entrambi i film sono prodotti da Square Enix e OXYBOT Inc.

Potresti ricordare che Netflix aveva accesso a un film live-action Fullmetal Alchemist prima, ma è partito nel gennaio 2022. Allo stesso modo, le serie anime non sono più su Netflix.

Quando è Full Metal Alchemist: La vendetta di Scar e Full Metal Alchemist: L’Alchimia Finale in arrivo su Netflix?

Il primo dei due lungometraggi live-action, Full Metal Alchemist: La vendetta di Scar avvia lo streaming su Netflix su 20 agosto 2022.

Il secondo film, Full Metal Alchemist: L’Alchimia Finale, arriva un mese dopo Sabato 24 agosto 2022.

Di cosa sono le trame La vendetta di Scar e L’Alchimia Finale?

La sinossi di entrambi i film è per gentile concessione di Netflix:

Ed e Al visitano la Central, dove un serial killer prende di mira gli Alchimisti di Stato. Sebbene l’identità del criminale sia sconosciuta, viene chiamato “Scar” a causa della cicatrice a forma di X sulla fronte. Quando anche i fratelli vengono presi di mira, combattono Scar. Di fronte a una forza schiacciante, l’Automail di Ed viene distrutta e le loro vite sono appese a un filo. Riusciranno i fratelli a superare questa crisi e ripristinare il corpo originale di Al? Segreti di stato nascosti, il “Giorno Promesso” e il passato del padre di Ed e Al: strati su strati di misteri e verità vengono svelati mentre questa storia si dirige verso un finale epico. Qual è la risposta finale che danno i fratelli…?

Chi sono i membri del cast di Alchimista Full Metal film dal vivo?

I membri del cast che riprendono i loro ruoli dal primo film di Full Metal Alchemist sono;

Yamada Ryosuke nel ruolo di Edward Alric

Mizuishi Atomu nel ruolo di Alphonse Elric [Voice]

Honda Tsubasa nel ruolo di Winry Rockbell

Dean Fujioka nel ruolo di Roy Mustang

Sato Ryuta nel ruolo di Maes Hughes

Hongo Kanata come Invidia

Uchiyama Shinji come Gola

Renbutsu Misako nel ruolo di Riza Occhio di Falco

I nuovi membri del cast di Full Metal Alchemist sono;

Mackenyu come Scar

Kuroshima Yuina nel ruolo di Lan Fan

Watanabe Keisuke nel ruolo di Ling Yao / Avidità

Yamada Yuki nel ruolo di Solf J. Kimblee

Tachi Hiroshi nel ruolo di Re Bradley

Yamamoto Koji nel ruolo di Alex Louis Armstrong

Kuriyama Chiaki nel ruolo di Olivier Mira Armstrong

Uchino Seiyou nel ruolo di Van “Padre” Hohenheim

Nakama Yukie nel ruolo di Trisha Elric

Long Meng Rou come Mei Chang

Ryoga Haruhi nel ruolo di Izumi Curtis

Quali sono i tempi di esecuzione del film?

La vendetta di Scar ha un tempo di esecuzione di 125 minuti, nel frattempo, il tempo di esecuzione per L’Alchimia Finale non è stato rivelato, nonostante sia già stato rilasciato in Giappone.

Per altri adattamenti live-action in arrivo in futuro, dai un’occhiata al nostro elenco completo di titoli in sviluppo.

Non vedi l’ora che esca il Alchimista Full Metal film live-action su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!