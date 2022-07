Film coreano Netflix “Seoul Vibe”: tutto ciò che sappiamo finora

Nel prossimo film drammatico sudcoreano di Netflix, atmosfera di Seul, stiamo facendo un passo indietro nel tempo alle Olimpiadi di Seoul del 1988. Il nuovo Netflix Original coreano uscirà a livello globale nell’agosto 2022. Ecco tutto ciò che devi sapere atmosfera di Seulinclusa la trama, le notizie sul casting, gli aggiornamenti sulla produzione e, soprattutto, la data di uscita di Netflix.

I film e i programmi TV della Corea del Sud continuano ad essere alcuni degli originali più amati e visti su Netflix. Questo è il motivo per cui abbiamo visto Netflix investire centinaia di milioni di dollari nel mercato sudcoreano. Il 2022 sta già iniziando a prendere forma come un altro anno emozionante per K-Dramas su Netflix.

atmosfera di Seul è un film drammatico drammatico sudcoreano Netflix Original diretto da Moon Hyun Sung.

Qual è la trama atmosfera di Seul?

1988, nel bel mezzo dei Giochi Olimpici di Seoul, un avvincente inseguimento in macchina si svolge per le strade di Seoul mentre il Samgyedong Supreme Team, un equipaggio di piloti di talento, si ritrova coinvolto nel mezzo di un’indagine su un fondo nero.

Anche Netflix ha fornito la sua sinossi per il film:

“L’entusiasmo mondiale sta aumentando a Seoul nei giorni precedenti l’apertura delle Olimpiadi estive del 1988. La moda è vecchia scuola, la musica è sentimentale e le corse sono le migliori al mondo. I piloti del Sanggye-dong Supreme Team ricevono un’offerta che non possono rifiutare e si ritrovano coinvolti in un’indagine sui fondi neri dei VIP”.

Di chi sono i membri del cast atmosfera di Seul?

È un cast eccitante pronto atmosfera di Seul:

Membro del cast di ruolo dove li ho visti/sentiti prima che Dong Wook Yoo Ah alla macchina da scrivere di Chicago | Sei draghi volanti | Amore segreto Woo Sam Go Kyung Pyo Vite private | Croce | Il più forte fattorino Bok Nam Lee Kyu Hyung Ciao ciao, mamma! | Dottor Giovanni | Vita Yoon Hee Park Joo Hyun extracurriculare | Topo | Zombie Detective Joon Gi Ong Seong Wu Moment at Eighteen | Più che amici | 18 Di nuovo il regista Lee Kim Sung Kyun Il sacerdote infuocato | intoccabile | Rispondi 1994 Presidente Kang Moon So Ri sull’orlo della follia | vita | Il procuratore capo dell’età dell’oro della mia vita Jung Woong nella giustizia ritardata | Donna di 9,9 miliardi | Capo dello staff

Netflix ha anche rilasciato un’immagine con il cast, con alcuni volti familiari che abbiamo già visto prima su Netflix:

Quando è la data di uscita di Netflix atmosfera di Seul?

Le riprese del film sono iniziate a Eurwang-dong, Jung-gu, Incheon, Corea del Sud. Secondo le nostre informazioni, le riprese si sono svolte tra agosto 2021 e si sono concluse a febbraio 2022. Il film aveva anche un budget inferiore a $ 10 milioni.

Come avevamo previsto, il film arriverà nel 2022, con il programma di rilascio di agosto 2022 che rivela che:

“Atmosfera di Seoul arriverà su Netflix a livello globale il 26 agosto 2022″

Il film ha una valutazione di 15 dalla BBFC, affermando che il titolo è “Adatto dai 15 anni in su”, citando il motivo di tale valutazione è il dettaglio dell’infortunio e il linguaggio volgare.

atmosfera di Seul ha una durata di 138 minuti.

