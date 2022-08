Film coreano Netflix “JUNG_E”: tutto ciò che sappiamo finora

Dalla mente dietro Treno per Busan e penisolaun nuovo entusiasmante thriller distopico di fantascienza arriverà su Netflix nel 2023: Jung_E. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Jung_E su Netflix.

Jung_E è un thriller fantascientifico distopico originale Netflix coreano in uscita scritto e diretto da Treno per Busanè Yeon Sang Ho. Nonostante sia l’autore del manga Hellbound, Jung_E è ufficialmente il primo progetto Netflix per Sang Ho.

Quando è il Jung_E Data di uscita di Netflix?

In precedenza, Netflix aveva elencato Jung_E come parte della sua lista di film del 2022. Tuttavia, il programma è cambiato e Jung_E è stato posticipato al 2023 senza una data di uscita ufficiale.

Dato che Jung_E era prevista per il 2022, prevediamo che il film di fantascienza coreano arriverà nel primo trimestre del 2023.

Qual è la trama Jung_E

La sinossi di Jung_E è per gentile concessione di AsianWiki:

Ambientato nel 22° secolo, il cambiamento climatico ha reso il pianeta inabitabile e gli esseri umani vivono all’interno di un rifugio artificiale. All’interno del rifugio ha luogo una guerra. Jung Yi è il leader d’élite delle forze alleate. Diventa oggetto di un esperimento di clonazione del cervello. L’esperimento di clonazione è una potenziale chiave per vincere la guerra.

Di chi sono i membri del cast Jung_E?

L’attrice pluripremiata e pioniera Kang Soo Yoon interpreta il ruolo principale di Seo Hyun. Jung_E è stato il primo ruolo cinematografico di Kang Soo Yoon in quasi un decennio, dopo aver recitato l’ultima volta nel film del 2013 Giuria. Purtroppo, Jung_E è l’ultima apparizione sullo schermo per l’attrice poiché il 7 maggio 2022 è morta tragicamente a causa di un’emorragia cerebrale all’età di 55 anni.

È stata onorata da molti dei suoi familiari, amici e coetanei in una trasmissione in diretta del suo funerale l’11 maggio 2022. Entro una settimana dal suo funerale, il 15 maggio 2022, TV Chosun ha pubblicato un documentario con filmati d’archivio della sua vita , e interviste a coloro che la conoscevano da vicino, incluso il leggendario regista coreano Im Kwon-taek, che aveva precedentemente lavorato con Kang Soo Yoon nel film del 1986 “The Surrogate Woman”.

Kim Hyun Joo interpreta il ruolo principale di Jung Yi. Hyun Joo è stato visto l’ultima volta su Netflix nel 2021 nella serie Dark Fantasy Patto con l’inferno.

Anche Ryu Kyung Soo ha recitato Patto con l’inferno, nel ruolo di supporto di Yoo Ji (Deacon). Il suo ultimo ruolo da protagonista in una serie Netflix risale al 2020 Innamorato in città. L’attore reciterà anche nel prossimo k-drama Glitch. Kyung Soo ha anche recitato in un ruolo di supporto in Classe Itaewon e un ruolo da ospite in Il suono della magia.

Finora, non sono stati rivelati altri membri del cast.

Quando era Jung_E girato?

Le riprese per Jung_E è iniziato il 31 ottobre 2021 e ha funzionato per alcuni mesi prima di concludersi il 28 gennaio 2022.

Il film è attualmente in post-produzione in attesa della sua uscita su Netflix.

Non vedi l’ora di guardare Jung_E su Netflix nel 2023? Fateci sapere nei commenti qui sotto!