Film catastrofico coreano Netflix “The Great Flood”: tutto ciò che sappiamo finora

Kim Da Mi di Itaewon Class e Park Hae Soo di Squid Games saranno co-protagonisti del nuovo entusiasmante film thriller catastrofico di Netflix, Il diluvio universale. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Il diluvio universaleinclusi gli aggiornamenti della trama, del cast e della produzione, i trailer e la data di uscita di Netflix.

Il diluvio universale è un thriller catastrofico originale sudcoreano di Netflix scritto e diretto da Kim Byung Woo. La funzione è uno dei tanti nuovi entusiasmanti film sudcoreani diretti su Netflix nel 2023.

Qual è la trama Il diluvio universale?

La sinossi di Il diluvio universale è stato preso da AsianWiki:

Una grande alluvione ha colpito il pianeta Terra. Le persone, tra cui An Na e Hee Jo, lottano per sopravvivere nel loro condominio, che sta affondando nell’acqua. An Na è un ricercatore di sviluppo di intelligenza artificiale e Hee Jo appartiene a un team di sicurezza delle risorse umane, che sta cercando di salvare An Na dal disastro. Ma perché Hee Jo sta cercando di salvare An Na e chi c’è dietro?

Di chi sono i membri del cast Il diluvio universale?

Al momento in cui scrivo, sono stati confermati solo due membri del cast Il diluvio universale.

Kim Da Mi è stata scelta per il ruolo di An Ma. L’attrice sudcoreana ha già recitato in ruoli da protagonista in due K-Drama estremamente popolari su Netflix, La nostra amata estatee Classe Itaewon.

Park Hae Soo è uno dei volti più immediatamente riconoscibili su Netflix grazie al suo ruolo di Cho Sang Woo o “No. 218 pollici Gioco del calamaroe come Berlino nell’adattamento coreano di Rapina di denaro. Di recente ha recitato nel film Yaksha: Operazioni spietatee ha un ruolo da protagonista nel film drammatico in arrivo Narco-santi.

Qual è lo stato di produzione di Il diluvio universale?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 18/08/2022)

Secondo quanto riferito, le riprese del progetto sono iniziate a metà maggio 2022 e non dovrebbero concludersi fino a metà novembre 2022.

Quando è Il diluvio universale Data di uscita di Netflix?

Con la conclusione delle riprese non prevista fino a novembre 2022, possiamo rimuovere completamente ogni possibilità di uscita nel 2022.

Non ci aspettiamo di vedere Il diluvio universale su Netflix fino al Estate 2023.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il diluvio universale su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!