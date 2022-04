Film britannico di Netflix “The Bank of Dave”: cosa sappiamo finora

Netflix UK sta producendo La banca di Dave, un film biografico su Dave Fishwick, un uomo della classe operaia Burnley e milionario che si è fatto da sé che ha combattuto per creare una banca comunitaria in modo da poter aiutare le imprese locali. Il film Netflix ha terminato le riprese e arriverà presto su Netflix a livello globale. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla produzione britannica.

Il film è diretto da Chris Foggini cui crediti includono Morte in paradiso, piedi freddi, richiesta di amicizia in sospeso e altro ancora. La sceneggiatura è stata scritta da Piers Ashworth (Salva il cinema, Spirito allegro). Il regista Chris Foggin ha commentato:

“Sono stato immediatamente attratto da questa storia sul trionfo della comunità e sono felice di lavorare con un cast così meraviglioso. Credo davvero che il mondo abbia bisogno di film come questo!

La banca di Dave è prodotto da Piers Tempest (Le mogli militari, l’amore ordinario, la moglie) di Tempo Productions con Matt Williams (Salva il cinema, ultimo treno per Natale) e Karl Hall di Future Artists Entertainment. Piers Tempest ha aggiunto:

“Questa è una storia così bella e sono felice di lavorare con Chris e il team al film, che sono sicuro risuonerà davvero con il pubblico di tutto il mondo”.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La banca di Dave:

Qual è la trama? Il Banca di Dave?

Basato sulle vere esperienze di Dave Fishwick, La banca di Dave racconta la storia di come un uomo della classe operaia di Burnley e un milionario che si è fatto da sé ha combattuto per creare una banca comunitaria in modo da poter aiutare le imprese locali di Burnley non solo a sopravvivere, ma a prosperare.

Nel suo tentativo di aiutare la sua amata comunità di Burnley, deve affrontare le istituzioni finanziarie elitarie di Londra e lottare per ricevere la prima, nuova licenza bancaria rilasciata in oltre 100 anni.

Fishwick ha dichiarato in un comunicato stampa:

“Avere un film globale girato a Burnley su una parte così importante della mia vita è davvero sorprendente. Sono stato sopraffatto quando sono stato avvicinato dall’idea ed è incredibilmente eccitante vedere la produzione iniziare presto”.

Chi è coinvolto Il Banca di Dave?

I principali membri del cast di Netflix Il Banca di Dave sono Rory Kinnear, Gioele Fri e Phoebe Dynevor. parente (Non è tempo di morire, Penny Dreadful, Black Mirror) interpreterà lo stesso Dave Fishwick. Joel Fry (Game of Thrones, la nostra bandiera significa morte) interpreterà il giovane avvocato londinese Hugh, assunto da Dave per combattere il suo caso contro il sistema bancario britannico. Dynevor (Bridgerton) interpreterà l’esuberante dottoressa locale Alexandra. Il cast aggiuntivo include Hugh Bonneville (Notting Hill, Paddington), Paul Kaye (Il Trono di Spade, Dopo la vita) e Jo Hartley (Dopo la vita).

In aggiunta a ciò, la leggendaria band Def Leppard farà anche la sua comparsa in Banca di Dave.

Tempo di divertimento lo scorso fine settimana! 🤘#Tempo_productions #NetflixUK #bankofdavefilm pic.twitter.com/7XGyBjHVlF — Def Leppard (@DefLeppard) 8 marzo 2022

Qual è lo stato di produzione di Il Banca di Dave?

Le riprese per Netflix La banca di Dave si è svolto a Burnley e Leeds in Inghilterra tra marzo e aprile 2022.

Il film è attualmente in post-produzione. Dai un’occhiata alle foto sul set di Rory Kinnear, Joel Fry, Jo Hartley e Phoebe Dynevore tramite Daily Mail:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Il Banca di Dave?

Netflix non ha fissato una data di uscita per Il Banca di Davema considerando le rapide riprese e l’inizio della post-produzione di aprile, potremmo avere la possibilità di vedere l’uscita alla fine del 2022.