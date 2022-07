Film anime Netflix “Drifting Home”: in arrivo su Netflix a settembre 2022 e cosa sappiamo finora

Studio Colorido, Lo studio dietro Un soffio di distanza sta producendo un altro entusiasmante nuovo film anime per Netflix, Alla deriva per casa. In arrivo su Netflix a settembre 2022, terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Alla deriva per casainclusa la trama, le rivelazioni sul cast, i trailer e, soprattutto, la data di uscita di Netflix.

Alla deriva per casa è un film anime giapponese originale Netflix in uscita diretto da Hiroyasu Ishida, scritto da Hayashi Mori. Ishida è noto per il suo lavoro Autostrada dei pinguini e Fumiko’s Confession, mentre Mori è noto per aver lavorato su famosi titoli di anime come Celle al lavoro! e Codice Nero.

Al momento del rilascio, Alla deriva per casa sarà il terzo film prodotto da Studio Colorido, che viene dopo Un soffio di distanza e Autostrada dei pinguini.

Quando è il Alla deriva per casa Data di uscita di Netflix?

Con il rilascio del secondo teaser ufficiale, è stato confermato che Drifting Home sarà disponibile per lo streaming su Netflix da Venerdì 16 settembre 2022.

Il lungometraggio uscirà anche nelle sale in Giappone nel 2022.

Qual è la trama Alla deriva per casa?

In una calda giornata estiva, Kosuke ei suoi amici visitano un condominio abbandonato a causa della demolizione, ma il gruppo si ritrova al centro di uno strano fenomeno. Trovandosi circondati da un oceano infinito, Kosuke ei suoi amici devono in qualche modo trovare la strada di casa.

Di chi sono i membri del cast Alla deriva per casa?

Asami Seto è la voce di Natume Tonai, ma è molto apprezzata per il suo lavoro come Raphtalia in L’ascesa dell’eroe dello scudoe come Mai Sakurajima in Rascal non sogna Bunny Girl Senpai.

Mutsumi Tamura è la voce di Kakashi Hatake dal 2007, è anche la voce di Kobayashi in Dragon Maid di Miss Kobayashi e Hirotaka Nifuji in Wotakoi: Love is Hard for Otaku

Inori Minase, una delle voci più riconoscibili negli anime, è stata scelta per interpretare Reina Haba. Minase ha prestato il suo talento vocale a molti ruoli di anime, ma in particolare è amata per i suoi ruoli come Rem in RE: ZeroNino Nakano dentro Quintessenza per eccellenzae la dea Estia dentro È sbagliato cercare di rimorchiare una ragazza in una prigione?

Un’altra attrice popolare e impegnata, Kana Hanazawa fornisce la voce di Juri Andou. Hanazawa è la voce di Kanade Tachibana in Angel Beats, Mayuri Shiina in Steins; Cancello 0, Kosaki Onodera a Nisekoi e molti altri.

Il cast vocale giapponese è stato rivelato da Netflix:

Membro del cast di ruolo Dove li ho sentiti prima? Reina Haba Inori Minase RE: Zero | Quintessenza quintuplets | È sbagliato cercare di rimorchiare una ragazza in una prigione? Juri Andou Kana Hanazawa Angelo batte | Steins; Cancello 0 | Nisekoi Taishi Koiwai Yumiko Kobayashi Mangia anime | Pastello Shin-chan | Food Wars Yuzuru Tachibana Daiki Yamashita My Hero Academia | Le bizzarre avventure di JoJo | Pedale Yowamushi: Limit Break Natsume Tonai Asami Seto Rascal non sogna Bunny Girl Senpai | L’ascesa dell’eroe dello scudo | Jujutau Kaisen Noppo Ayumu Murase Haikyuu!! | Trifoglio nero | Devilman: Crybaby Kousuke Kumagaya Mutsumi Tamura Naruto Shippuuden | Wotakoi: L’amore è difficile per Otaku | La cameriera del drago di Miss Kobayashi Yasuji Kumagaya Bin Shimada Dragon Ball Super: Broly | Baki | One Piece Satoko Tonai Nana Mizuki Boruto | Naruto | Rosario al vampiro

Stiamo ancora aspettando di sapere chi è stato scelto per il doppiaggio inglese.

Sei entusiasta per il rilascio di Alla deriva per casa su Netflix nel 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto!