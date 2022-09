“Father Stu” di Mark Wahlberg arriva su Netflix

Il nuovo film di Mark Wahlberg Padre Stu uscito nelle sale durante il fine settimana di Pasqua di aprile all’inizio di quest’anno e ora è arrivato su Netflix in due regioni, India e Stati Uniti d’America come parte del primo accordo di finestra di Sony.

Diretto e scritto da Rosalind Ross, questa storia adatta la figura del mondo reale di un pugile a cui è stata diagnosticata la miosite da corpi inclusi (IBM) e che alla fine è diventato un prete cattolico. Accanto a Wahlberg ci sono Jacki Weaver e Mel Gibson.

Il film uscirà nelle sale esclusivamente il 13 aprile negli Stati Uniti.

Il film ha avuto un’enorme differenza per quanto riguarda le opinioni della critica e del pubblico, come evidenziato da RottenTomatoes, che ha un 42% con la critica e il 95% con il pubblico.

Ecco cosa hanno da dire i critici e il pubblico di RottenTomatoes Padre Stu:

“Critici: Mark Wahlberg è un gran lavoratore ma ha sbagliato a interpretare Father Stu, un problema aggravato dal modo in cui il film distorce la sua storia basata sui fatti. Pubblico: Un film basato sui fatti con un grande cuore, Father Stu ha un cast fantastico e un messaggio che ti commuoverà quasi sicuramente”.

Quando Padre Stu essere su Netflix USA?

Per la prima volta, i nuovi film di Sony arrivano su Netflix esclusivamente dopo la loro uscita nelle sale, nota come la finestra Pay-1.

Ciò significa che non appena la finestra del cinema sarà aperta, si unirà a Netflix per un anno e mezzo prima di partire, in questo caso, per i servizi di streaming Disney.

Padre Stu è il terzo grande film di Sony Columbia ad arrivare su Netflix come parte di questo nuovo accordo, dopo Inesplorato (5 agosto) e Morbio (7 settembre).

Padre Stu è atterrato su Netflix India il 23 agosto 2022. Sono passati 132 giorni dalla sua uscita nelle sale.

Il film è quindi arrivato su Netflix negli Stati Uniti esattamente 156 giorni dopo la data di anteprima del 13 aprile 2022 il 16 settembre 2022.

Questo è più o meno in linea con Morbio arrivando 159 giorni dopo il suo rilascio iniziale ma molto più breve dei 168 giorni per Inesplorato.

Il film sarà ora trasmesso in streaming su Netflix per tutto il 2023 e probabilmente uscirà all’inizio del 2024, con Hulu che probabilmente sarà la sua casa in streaming in seguito.

Volere Padre Stu essere su Netflix a livello internazionale?

Sì, è probabilmente la risposta, ma a differenza degli Stati Uniti, non veniamo informati delle specificità regionali.

Invece, possiamo guardare in che modo i precedenti film Sony sono passati su Netflix e supporre che questa volta abbiano uno schema di rilascio simile.

Solo per ribadire, queste regioni e date sono pure congetture basate sui precedenti film Sony in arrivo su Netflix. Ti aggiorneremo se dovessimo saperne di più.

Molte regioni di Netflix, inclusi Regno Unito, Canada e gran parte dell’Europa, sembrano ricevere nuovi film Sony entro 2 anni o circa dopo il loro debutto nelle sale. Se questo è il caso qui, puoi aspettarti Padre Stu nel o intorno al 2023-24.

Verrai a controllare? Padre Stu ora è su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.