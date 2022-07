Fate: The Winx Saga Stagione 2: data di uscita di Netflix e cosa aspettarsi

Destino: la saga delle Winx sta tornando per una seconda stagione su Netflix, che dovrebbe arrivare nel 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora Destino: una saga di Winx stagione 2, inclusi i nuovi membri del cast e la notizia dell’inizio delle riprese.

Destino: la saga delle Winx è una serie drammatica per adolescenti Netflix Original basata sulla popolarissima serie di cartoni animati Winx Club.

Creato da Brian Young (che tornerà per la stagione 2), i compiti di regia sono stati divisi tra tre registi, Lisa James Larsson, Hannah Quinn e Stephen Woolfenden. La serie è una collaborazione tra Archery Pictures, Rainbow SpA e Young Blood Productions.

Destino: la saga delle Winx stagione 2 alla Geeked Week di Netflix

Tra i primi look rivelati alla Geeked Week di Netflix c’è stato il primo sguardo alla fata della terra Flora, interpretata da Paulina Chávez.

Abbiamo sia una prima immagine che una clip di prima visione della nuova fata.

Inoltre, anche se non abbiamo ottenuto una data di rilascio esatta, abbiamo ottenuto una finestra di rilascio con Destino: la saga delle Winx stagione 2 in arrivo su Netflix a livello globale nell’autunno 2022.

L’account Geeked di Netflix elenca la seconda stagione per l’autunno (che va dal 23 settembre al 21 dicembre).

Ha Destino: la saga delle Winx rinnovato per una seconda stagione?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: rinnovato a febbraio 2021

Lo abbiamo segnalato nel giugno 2020 Destino: la saga delle Winx era stato rinnovato a fianco Ozark e suora guerriera.

Non è stato fino a febbraio 2021 che Netflix lo ha rivelato attraverso i suoi account Twitter Destino: la saga delle Winx tornerà per una seconda stagione!

BREAKING FAIRY NEWS… Fate: The Winx Saga tornerà per una seconda stagione!✨ — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 18 febbraio 2021

Un video di annuncio della seconda stagione è stato anche pubblicato su YouTube per confermare ulteriormente la notizia.

Parlando del rinnovo, Brian Young, che funge da showrunner, ha dichiarato quanto segue sul rinnovo:

“I sei episodi della prima stagione hanno solo graffiato la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano. Mentre la storia di Bloom continua ad evolversi, non vedo l’ora che tu impari ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E non si sa mai chi potrebbe presentarsi all’Alfea il prossimo trimestre…”

Dalla sua uscita il giorno di Natale, Bridgerton è stato saldamente al primo posto della TV in più regioni del mondo, in particolare negli Stati Uniti. La serie per spodestare finalmente il dramma in costume è stata Destino: la saga delle Winx il 23 gennaio. Va notato che il regno dell’Originale al vertice è durato solo otto giorni, prima di essere spodestato da Bridgerton.

E la controversia sulla serie?

Naturalmente, con un franchise popolare come il Winx Club, qualsiasi adattamento live-action verrà esaminato.

Qualità della serie a parte, la più grande controversia che lo spettacolo ha dovuto affrontare è stata dovuta alle decisioni sul casting. In particolare, il personaggio di Musa, il cui design del personaggio è stato ispirato dall’attrice cinese-americana Lucy Lui, non è stato affidato a un’attrice di origini asiatiche; invece, Emily Applebaum è stata scelta.

I fan hanno avuto ulteriori problemi con il personaggio di Flora che è stato abbandonato a favore del personaggio di Terra Harvey di Eliot Salt. Anche se il potenziale debutto di Flora nella seconda stagione è stato preso in giro da Salt (e possiamo confermarlo a breve).

Probabilmente queste “controversie” non erano neanche lontanamente un motivo sufficiente per cancellare la serie.

Nuovi personaggi per Fate: The Winx Saga stagione 2

Siamo felici di confermare che ci sono almeno tre nuovi personaggi introdotti nella stagione 2 e nel luglio 2021 abbiamo avuto conferma su chi li interpreterà.

Flora sarà interpretata da Paulina Chávez – Descritta come una fata terrestre come sua cugina Terra, con una natura accomodante ma nasconde un oscuro segreto. Stanno scegliendo una donna ispanica per questo ruolo.

– Descritta come una fata terrestre come sua cugina Terra, con una natura accomodante ma nasconde un oscuro segreto. Stanno scegliendo una donna ispanica per questo ruolo. Sebastian sarà interpretato da Éanna Hardwick – Apparentemente nella stagione 2 di World of Winx, Sebastian si farà strada verso la serie Netflix. Descritto come uno studente con una mente brillante ma con una morale discutibile.

– Apparentemente nella stagione 2 di World of Winx, Sebastian si farà strada verso la serie Netflix. Descritto come uno studente con una mente brillante ma con una morale discutibile. Gray sarà interpretato da Brandon Grace – Non siamo riusciti a trovare un riferimento a Gray (correggici se sbagliamo) dalla serie animata originale. Questo personaggio sarà un maschio transgender descritto come uno specialista con un segreto (nella seconda stagione tutti nascondono segreti!). Inoltre, ha una relazione con Aisha nella seconda stagione che ottiene con il suo “fascino carismatico”.

Ulteriori casting sono ancora in corso nell’agosto 2021. MovieExtras.ie nota che stanno cercando gemelli identici per recitare nella stagione 2.

Abbiamo parlato con un fan della serie che non è stato in grado di ricordare alcun gemello identico nel materiale originale.

IMDb elenca Jayden Revri (visto in The Lodge e Dead Boy Detectives) per interpretare Devin nella seconda stagione.

Dov’è Destino: la saga delle Winx stagione 2 in produzione?

Prima della conferma dell’inizio delle riprese, abbiamo appreso che la produzione era prevista tra metà luglio 2021 e novembre 2021 e le riprese si sarebbero svolte ancora una volta a Dublino, in Irlanda.

La stagione 2 dovrebbe essere composta da 8 episodi in aumento rispetto ai 6 visti nella stagione 1.

Il 20 luglio 2021 abbiamo avuto la conferma che le riprese erano iniziate insieme ai nuovi membri del cast. Le riprese della seconda stagione si stanno svolgendo di nuovo nella contea di Wicklow, in Irlanda.

Sappiamo anche che alcune riprese sono state effettuate ad Avoca, in Irlanda.

Le riprese sono continuate nell’agosto 2021 con molti membri del cast che hanno pubblicato video e foto del loro tempo sul set.

FateWinxNews su Twitter ha fatto un ottimo lavoro archiviando le immagini del cast e della troupe durante la produzione.

Più momenti precedenti, durante e dopo le riprese della 2a stagione della serie. #FateTheWinxSaga #Fate2 pic.twitter.com/fFOy2UaiP4 — Fate: The Winx Saga (@fatewinxnews) 9 novembre 2021

Le riprese si sono concluse nel novembre 2021, secondo i post sui post sui social media di vari attori. In particolare, sembra che le riprese siano terminate il 30 novembre 2021.

Sallie Aprahamian è stato confermato che dirigerà 2 episodi della nuova stagione. Il regista inglese ha lavorato a titoli come I peccati, Vero uomo, Insegnanti, e Servizio a labbra.

Abbiamo ricevuto un aggiornamento dal produttore Brian Young il 22 gennaio 2022:

“Ci stiamo ancora lavorando e lo sarà per un po’! So che sembra che ci voglia un’eternità, ma uno spettacolo come #FateTheWinxSaga ha un processo di post-produzione complicato e intenso. Fortunatamente, abbiamo un fantastico team di editori, artisti vfx, compositori, supervisori musicali, sound designer, coloristi e altro ancora per vederci attraverso. E stai tranquillo, tutti si stanno dando da fare ogni singolo giorno per assicurarsi che ti stiamo offrendo la migliore versione dello spettacolo possibile. La buona notizia è che tutto sta andando liscio e siamo così entusiasti che tu lo veda quando sarà pronto. E fidati di me, nel momento in cui mi sarà permesso condividere QUALSIASI cosa voglio!!!”

Quando potremmo aspettarci di vedere Destino: la saga delle Winx stagione 2 su Netflix?

Potrebbe volerci molto tempo prima che la serie torni su Netflix. Le riprese della serie si sono svolte a settembre 2019, prima di terminare dopo alcuni mesi il 13 dicembre 2019. Ci sono voluti tredici mesi prima che la serie facesse il suo debutto.

Dato il programma di produzione sopra delineato, la nostra migliore ipotesi è che uscirà tra la metà e la fine del 2022.

Come ora sappiamo grazie a Geeked Week, il lo spettacolo dovrebbe tornare nell’autunno 2022. Ti terremo aggiornato quando ne sapremo di più.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Destino: la saga delle Winx?

I poteri di Bloom si rafforzano

Nella sua drammatica lotta con i Burned Ones, Bloom è stata in grado di far germogliare le proprie ali, diventando la prima fata a farlo in molti anni. L’uso delle sue ali consente a Bloom di attingere a magie ancora più potenti, in particolare, vecchie magie a cui nemmeno lo staff dell’Alfea College può attingere.

Con i suoi nuovi poteri sbloccati, Bloom diventerà solo più forte. La fonte del potere di Bloom è la Fiamma del Drago e, se riesce a controllarla, potrebbe essere in grado di rimuovere definitivamente i Bruciati.

Potrebbe volerci del tempo prima che Bloom impari a controllare i suoi poteri, poiché la prima volta che ha attivato le sue ali è presto crollata per la stanchezza di usarle.

Altre fate germoglieranno le ali?

Con Bloom il primo a spuntare le ali, non può passare molto tempo prima che le altre fate imparino a fare lo stesso. Oltre ad essere una fata estremamente potente, non sappiamo ancora perché le sue ali si siano attivate, ma se riesce a capire la chiave dell’abilità, altre fate potrebbero essere in grado di apprendere l’antica magia.

Rosalind rileva l’Alfea College

Con l’aiuto della regina di Solaria, Rosalind uccise Farah Dowling. Con il suo ritorno come direttrice, è chiaro che userà la sua autorità per spingere ulteriormente Bloom a sbloccare più dei suoi poteri. Con una guerra incombente che incombe su Alfea, è probabile che Rosalind sfrutterà questa opportunità per spingere gli studenti a diventare ancora più forti e possibilmente trasformarli in soldati che combatteranno nella guerra a venire.

Il cast di Destino: la saga delle Winx è apparso in un video per Netflix leggendo tutte le divertenti teorie dei fan che hanno gli abbonati.

