“Fate: A Winx Saga” non tornerà per la stagione 3; Annullato su Netflix

Destino: la saga delle Winx è tornato su Netflix a settembre 2022 ma ha creato una terza stagione e ne avremo una? Purtroppo, poche settimane dopo, abbiamo imparato Destino: la saga delle Winx la stagione 3 non tornerà con lo spettacolo ufficialmente cancellato, secondo il suo showrunner. Ecco cosa sappiamo della cancellazione.

Debutta per la prima volta nel gennaio 2021, la serie di Brian Young è un adattamento live-action della serie animata di Nickelodeon Winx Club. Lo spettacolo ha ricevuto un rapido rinnovo e anche la stagione 2 ha ricevuto un ordine per la stagione leggermente più grande con 8 episodi in più rispetto ai 6 della stagione 1 (solo 7 rilasciati, tuttavia).

Netflix è stato rinnovato Destino: la saga delle Winx per la stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Annullato dal 1 novembre 2022.La nostra previsione di rinnovo: 50/50

Una decisione sulla serie è stata annunciata pubblicamente il 1 novembre 2022 e tale decisione sarebbe che non avremo una terza stagione dello spettacolo su Netflix.

In un aggiornamento di Instagram, Brian Young ha scritto che lo spettacolo era stato cancellato in un sentito ringraziamento ai fan, dicendo:

“Ciao a tutti! Quindi questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. Questo è particolarmente difficile perché | sapere quanti di voi hanno amato questa stagione. È un rivestimento d’argento straziante, ma un rivestimento d’argento lo stesso. Sono così orgoglioso di tutti coloro che hanno lavorato allo show, e così felice che abbiamo potuto raccontare le storie che abbiamo fatto. Il nostro cast e la troupe hanno lavorato sodo per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato per ognuno di loro e per tutti voi per la visione. Sono stati quattro anni incredibili. Speriamo che ci rivedremo in futuro! Così tanto amore. – Brian”

Secondo lo showrunner Brian Young, fino a quel momento, le intenzioni sono di continuare lo spettacolo. In un post, lo showrunner ha dichiarato:

“È fuori! Sono così orgoglioso di tutti coloro che sono coinvolti in @fatenetflix. Innumerevoli persone hanno lavorato così duramente per così tanto tempo per dargli vita! Sono sbalordito dal nostro cast e dalla troupe e dai nostri partner di Rainbow e Netflix. E comunque, abbiamo molto di più che vogliamo fare! Questo mondo è ENORME!!! Sei episodi non bastano!!! Spero che guarderete tutti così ne avremo l’occasione”.

Lo spettacolo ha ottenuto una copertura abbastanza decente tramite il marketing di Netflix. Netflix Tudum ha coperto la serie in modo approfondito; ha ricevuto più trailer ed è stato anche uno degli headliner dell’evento Geeked Week di Netflix all’inizio di quest’anno.

Puoi leggere di più su ciò che va in una decisione di rinnovo su Netflix qui, ma tratteremo alcuni motivi Destino: la saga delle Winx potrebbe essere stato influenzato di seguito.

Come sta bene Destino: la saga delle Winx esibendosi su Netflix?

Utilizzando i primi 10 dati orari di Netflix, possiamo vedere quanto bene si sta comportando lo spettacolo finora.

Abbiamo cinque settimane di dati per il titolo prima che uscisse dalla top 10 e le settimane dalla 2 alla 3 potrebbero essere uno dei motivi principali della sua cancellazione.

Quello che stiamo osservando è il calo del 57% del tempo di visualizzazione tra le settimane 2 e 3. In precedenza abbiamo notato che un calo di oltre il 50% probabilmente significa che c’è un notevole calo quando si tratta di nuovi principianti e forse ancora più importante, completamenti.

La seconda stagione ha segnato 160.980.000 milioni di ore guardate in tutto il mondo tra l’11 settembre e il 16 ottobre 2022.

Finora, la seconda stagione ha raccolto 109,93 milioni di ore guardate.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dall’11 settembre 2022 al 18 settembre 2022 48.960.000 2 Dal 18 settembre 2022 al 25 settembre 2022 60.970.000 (+25%) 2 Dal 25 settembre 2022 al 2 ottobre 2022 26.400.000 (-57%) 3 3 2 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 14.960.000 (-43%) 6 4 9 ottobre 2022 al 16 ottobre 2022 9.690.000 (-35%) 9 5

Un aspetto positivo per lo spettacolo è che anche il pubblico è aumentato per la prima stagione di Destino: la saga delle Winx dopo l’uscita della seconda stagione, suggerendo che i nuovi fan stavano guardando lo spettacolo (o riguardandolo) per la prima volta. La prima stagione è stata inserita nella top 10 di Netflix tra il 18 settembre e il 2 ottobre con 29,82 milioni di ore.

Secondo il nostro rapporto sui primi 10 della settimana 1 e utilizzando la metrica CVE, lo spettacolo ha avuto un debutto più debole rispetto alla maggior parte dei titoli rinnovati su Netflix, come fiume vergine, Io non ho mai, Educazione sessuale, Voi, e Cobra Kai.

Da cosa ci aspettavamo Destino: la saga delle Winx Stagione 3

Nota: questo è stato scritto prima della cancellazione.

Abbiamo visto molti momenti significativi nella stagione 2, non a causa delle nuove fate introdotte in questa stagione.

Nell’episodio 7, le Blood Witches mettono in atto i loro piani, è toccato agli studenti di Alfea proteggere la loro scuola e i loro amici. Bloom ha anche dovuto affrontare una scelta dolorosa che l’ha portata in una nuova location che quasi sicuramente sarebbe stata inclusa nella terza stagione.

Entro la fine della stagione, vediamo Sebastian sconfitto, con Aisha, Stella e Terra che hanno combinato i loro giusti poteri insieme. Ciò ripristina i poteri che erano stati “raschiati” durante la stagione 2.

La prossima stagione ci porterà verso il Regno delle Tenebre, che senza dubbio rappresenterà un cambio di tono se torneremo per una terza stagione. Bloom è attualmente bloccata lì con sua madre senza volto. L’entità all’interno del regno delle ombre è stata anche presa in giro sui poteri di resurrezione e vediamo la tomba di Beatrix. Potrebbero fare un ritorno?

Probabilmente vedremo anche un nuovo preside/amante dopo gli eventi del finale di stagione.

Lo showrunner di Destino: la saga delle Winx ha detto a EW che possiamo aspettarci di vedere le sorelle Beatrix unirsi alla nuova stagione, dicendo: “Questa è una parte fondamentale del cartone animato che abbiamo sempre saputo che avremmo visto ad un certo punto dello show. Direi che se otteniamo una stagione 3, aspettati Icy e Darcy.

Inoltre, Young ha detto di una potenziale terza stagione:

“L’obiettivo è rispondere a cos’è il Regno delle Tenebre? Come sono collegati Bloom e sua madre? Inoltre, come si collega alla nostra grande mitologia generale, di cui abbiamo spruzzato un po’ nella stagione 2”.

Cosa prevedono i fan per la terza stagione?

Reddit è stato vivace con recensioni e previsioni per la serie. Un post ha fatto previsioni per le prossime tre stagioni (se lo spettacolo è così fortunato), con la loro previsione per la stagione 3:

“Concentrandosi sulla relazione tra Bloom e sua madre, Stella trova le altre sorelle trix ma è una trappola tesa da Darkar e la Beatrix è viva, controllata da Darkar e sarà travestita da nuovo preside come nel cartone animato. A metà stagione Bloom e sua madre torneranno ad Alfea. Bloom si fiderà del preside Darkar e si trasformerà in una fioritura oscura entro la fine della stagione, la mamma di Bloom verrà uccisa.

Se hai bisogno di più Destino: la saga delle Winx prima della stagione 3, ti consigliamo di leggere i tie-in del libro. Accendere il fuoco è stata la versione più recente nel 2022, con Il sentiero delle fate essendo il primo uscito l’anno scorso.

Vuoi vedere il rinnovo di Netflix Destino: la saga delle Winx per una terza stagione? Fatecelo sapere nei commenti in basso.