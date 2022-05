Fan sconvolti per la rifusione di Lucifer di Tom Ellis in “The Sandman” di Netflix elogia altri adattamenti comici per la sperimentazione fuori Canon

Guardare i tuoi attori preferiti nei loro ruoli davvero iconici che vengono rifusi deve essere la cosa più difficile che un fan debba fare. Ecco perché gli studios raramente riformulano un attore dopo che alla gente è piaciuto. Tuttavia, a volte una rifusione è più una necessità che un’opzione. È quello che è successo in L’uomo di sabbia di Netflix.

L’uomo di sabbia è ancora lontano dall’essere rilasciato. Ma sta ancora facendo grandi novità ed è un argomento di discussione tra i fan. Mentre alcuni non sono d’accordo con il suo approccio e la decisione di casting, altri ritengono che i loro passi siano giustificati.

Vediamo perché i fan stanno discutendo sulla rifusione L’uomo di sabbia e se è buono o cattivo.

Ha senso che Tom Ellis sia stato rilanciato in The Sandman da Netflix?

La versione di Netflix del Lucifero è diventato molto popolare tra i fan. Lo spettacolo ha avuto una delle più grandi basi di fan della storia. Non lo si può negare. I fan dello spettacolo hanno persino recuperato lo spettacolo dalla cancellazione. Ecco quanto lo amavano e soprattutto amavano guardarlo Tom Ellis come il diavolo stesso.

Ecco perché quando nel nuovo L’uomo di sabbia la serie Netflix ha scelto di riformulare Tom. Non è piaciuto molto ai fan. Hanno quasi preso sul personale il motivo per cui l’attore gallese non era stato scelto per il ruolo.

Anche Neil Gaiman, lo scrittore di L’uomo di sabbia comico stesso, ha dovuto rispondere a queste domande e darne una giustificazione. Mentre alcuni non sono ancora d’accordo con lui. Altri stanno cercando di capire cosa sta cercando di fare lo studio e lo stanno applaudendo.

Mi piace la teoria del multiverso, Elseworlds, What If e altri titoli di fumetti che non avevano paura di sperimentare fuori canone. I tuoi Lucifer e Mike Carey e i programmi TV non sono la stessa cosa e più siamo meglio è. Non è nemmeno che TV Sandman debba essere lo stesso universo dei fumetti. — Lanika (@lanika) 23 maggio 2022

È evidente che i fan hanno apprezzato spettacoli non canonici come Cosa succede se e il Altromondo serie. Quindi ora che Netflix sta cercando di fare lo stesso, ha perfettamente senso perché di più è davvero meglio è.

Netflix è stato davvero attento con loro L’uomo di sabbia serie e hanno fatto del loro meglio per non rivelare molto a riguardo tranne il cast. Molti credono che presto riceveremo risposte nell’evento Geeked Week del prossimo mese.

Quali sono i tuoi pensieri in merito? Il re-cast di Tom ha senso per te o no? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti qui sotto.

