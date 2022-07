Fan furiosi per il tentativo dei fratelli Duffer di nascondere le azioni di Jonathan Byers da Stranger Things Stagione 1

Cose più strane i fan tengono sempre gli occhi sullo show e scansionano ogni piccolo cambiamento. Come se stessero informando Duffer Brothers sui piccoli errori nella serie perché amano fare tesoro di ogni momento dello spettacolo e rimangono attenti a questi cambiamenti. Poiché i creatori sono famosi per le cose di “George Lucas”, hanno apportato diverse modifiche alle scene.

Come si suol dire, amano imparare dai propri errori poiché nessuna arte può essere perfetta. Ma sembra che questa volta il loro tentativo abbia fatto infuriare i fan individuare un cambiamento nella prima stagione. Ecco come i fan hanno scoperto e reagito al momento inquietante di Jonathan Byers nella prima stagione.

L’esperimento sulla prima stagione di Stranger Things si è ritorto contro Duffer Brothers

Charlie Heaton ha interpretato il ruolo di Jonathan Byers in Cose più strane, il figlio maggiore di Joyce Byers. Nella prima stagione, abbiamo visto Jonathan pieno di sensi di colpa poiché non è riuscito a proteggere suo fratello Will. Non credeva a sua madre che Will fosse intrappolato nei muri della loro casa. Perché pensa che Joyce stia avendo un esaurimento nervoso poiché il ragazzo non si trova da nessuna parte. Mentre continua a raccogliere prove e cercare suo fratello senza sosta.

Una recente rivelazione di Insider che Duffers abbia apportato modifiche a una di quelle scene di Jonathan ha lasciato i fan furiosi. Ora i fan hanno notato il cambiamento nell’episodio di The Weirdo on Maple Street per coprire le sue azioni fuorviate. Quando trova i suoi compagni di scuola che si rilassano in una casa nella foresta e anche la sua cotta Nancy Wheeler è lì. Così inizia a scattare fotografie e alla fine si allontana dai limiti mentre cattura Nancy e Steve mentre vivono un momento intimo dalla finestra della camera da letto.

I creatori hanno cercato di correggere questo errore trascurato tagliando l’inquadratura in cui Nancy inizia a spogliarsi. I fan hanno visto questa scena alterata e l’hanno immediatamente condivisa sui social media, lamentandosi con i creatori. Perché hanno cambiato la scena da Nancy per rivolgere la sua direzione a Barb Holland solo per rendere chiara l’immagine di Jonathan Byers agli occhi dei fan? Tuttavia, gli spettatori hanno simpatia per la famiglia Byers, che ha emozioni fragili e sono per lo più persone inesprimibili.

I fan hanno reagito alla scena alterata di Jonathan Byers che fotografa la Vulnerabile Nancy

I fan sono infastiditi dal tagliare quel momento fotografico del liceale emarginato Jonathan.

Sapevo che non immaginavo le cose, hanno montato la prima stagione di Stranger Things e hanno eliminato la parte in cui Jonathan scatta quella foto di Nancy. — Vecna (@raureifblume) 22 luglio 2022

Sono io? O hanno modificato l’episodio "Lo strano in Maple Street" L’episodio mostra Jonathan che scatta foto di Nancy quando è nella stanza di Steve e in origine lo mostra mentre scatta questa foto ma sembra tagliata? Sto impazzendo? #StrangerThings4 #StrangerThings pic.twitter.com/EUsyhjcOTR — Kaitlyn Murphy (@Katie_Murphy776) 3 maggio 2022

no lol è stato modificato. c’era una foto di lei in piedi alla finestra, lui scatta una foto. questa volta è un tiro più lungo su di lui dopo che si è tolta la maglietta, si ferma e basta. poi scatta una foto di barb. è cambiato l’ho visto dozzine di volte e una volta prima di S4 — DubZ3 (@DubZ3Z) 25 luglio 2022

Apparentemente i Duffer Brothers hanno modificato parti della prima stagione di Stranger Things per far sembrare Jonathan che scatta foto *leggermente* meno inquietanti e per far sembrare Steve peggio, cambiando la propria narrativa per i nuovi spettatori. Vediamo il problema con le cose esclusivamente in streaming? — Katy (@katy_dara) 22 luglio 2022

Sono assolutamente furioso. Hanno rimontato l’ep 2 di cose strane, quindi sembra che Jonathan non scatti le foto di Nancy e Steve. Io… ti odio diversi fratelli, davvero — Casey (@caseydoingart) 22 luglio 2022

Bene, questa non è la prima volta che i creatori vengono arrostiti per le loro modifiche nello show, poiché abbiamo visto i fan evidenziare il compleanno di Will nella stagione 4 di Cose più strane. Hai notato i cambiamenti nella stagione 1 come affermano i fan? Vai a guardarlo subito. Illuminaci con il tutto nella casella dei commenti.

