‘Family Leave’ Film Netflix di Jennifer Garner: tutto ciò che sappiamo finora

Jennifer Garner si sta preparando per il suo prossimo grande progetto Netflix sotto forma di Congedo familiareuna nuova commedia per famiglie che entrerà finalmente in produzione entro la fine del 2022.

Annunciato per la prima volta nel febbraio 2021 (appena prima del rilascio di Sì giorno su Netflix), Jennifer Garner interpreterà il ruolo principale in un nuovo film per famiglie di Grey Matter Productions, About it Productions e Linden Entertainment.

Questo segnerà il quarto titolo importante di Garner per Netflix dopo il suo ruolo di voce in lama lama, Sì giorno, e del 2022 Il progetto Adamdove ha recitato al fianco di Ryan Reynolds e Mark Ruffalo.

Vittoria Strouse è lo scrittore dell’adattamento cinematografico. Strouse è noto soprattutto per aver lavorato su Pixar Alla ricerca di DoryABC Strada d’Ottobre, e della Disney Tink.

Questo segna il secondo grande film Netflix dello scrittore dopo il 2019 Lascia che nevichi con Isabela Merced e Shameik Moore.

Justine Baddeley Arteta e Kim Davis-Wagner servire come direttori del casting per il film. Lawrence Grey, Ben Everard, Nicole Ree Jason Brian Rosenthal servire come produttori.

Cos’è Congedo familiare di?

Secondo l’annuncio iniziale di Netflix, ecco cosa puoi aspettarti:

“I Brenners si svegliano per un cambio completo del corpo familiare, si rendono presto conto che la stessa cosa è successa a una famiglia dall’altra parte del mondo; devono unirsi a questo gruppo di estranei e determinare come annullare l’interruttore del corpo”.

Il film è basato sul libro Bedtime for Mommy scritto da Amy Krouse Rosenthal e illustrato da LeUyen Pham. Il libro per bambini di 32 pagine è stato pubblicato nel 2010.

Quando inizierà la produzione su Netflix Congedo familiare?

Dopo il suo lungo sviluppo dall’annuncio iniziale, abbiamo appreso che il le riprese del film inizieranno a dicembre 2022 (sebbene i rapporti precedenti suggerissero che le riprese sarebbero iniziate nell’ottobre 2022).

Le riprese del congedo familiare si svolgeranno a Los Angeles, in California, con il progetto che riceverà anche una sovvenzione fiscale dalla California Film Commission nel febbraio 2022.

Jennifer Garner parlando del credito d’imposta, ha dichiarato: “Come attore, produttore e madre, è impossibile sopravvalutare cosa significhi girare in locale per me e per le altre famiglie di questo settore. Sono stato fortunato a lavorare con alcuni dei più grandi membri dell’equipaggio della mia carriera qui in California e non vedo l’ora di riconnettermi con alcuni dei miei amici della squadra di casa su questo progetto”.

Non vedi l’ora di guardare Congedo familiare su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.