Falsi star Jennifer Tong età, altezza, Instagram e altro ancora

Falsi è l’ultima serie TV ad approdare su Netflix USA! Protagonisti sono Jennifer Tong nei panni di Rebecca Li ed Emilija Baranac nei panni di Zoe Christensen. La serie originale, creata da David Turko, segue due migliori amici adolescenti che “accidentalmente” costruiscono uno dei “più grandi imperi di identità false del Nord America”.

La sinossi ufficiale della commedia canadese, tramite il Media Center di Netflix, recita:

“FAKES è la storia di due migliori amici che costruiscono accidentalmente uno dei più grandi imperi di identità false del Nord America. Si trasferiscono in un attico in centro, hanno più contanti di quanti ne sappiano fare, e poi vengono perquisiti dai federali. Uno di loro va in galera, l’altro no. Questa è la storia del loro ultimo tradimento, raccontata attraverso ciascuno dei loro punti di vista con regolari interruzioni del quarto muro. Questa è una commedia drammatica con due narratori inaffidabili che sono entrambi in competizione per l’ultima parola”.