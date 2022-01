Fallon e Liam divorziano nella quinta stagione di Dynasty?

Dinastia è tornato su The CW nel dicembre 2021 con i primi due episodi della quinta stagione, che hanno entrambi celebrato le vacanze di Natale agrodolci e hanno rivelato il destino di Fallon Carrington dopo quel cliffhanger della quarta stagione. Ma cosa sta succedendo con Falliam Dinastia stagione 5?

In Dinastia stagione 4, Fallon e Liam sono stati colpiti da una serie di momenti difficili nel loro primo anno di matrimonio. Tra Liam che esamina il passato di suo padre e Fallon che dà la priorità al suo lavoro su tutto il resto (tra le altre attività extrascolastiche), Falliam ha davvero attraversato il problema.

Senza rivelare alcuno spoiler importante fino a dopo la pausa, il matrimonio di Fallon e Liam ha aggirato il problema e si è avvicinato al divorzio prima ancora che potessero celebrare il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia ha finalmente risolto le loro divergenze o sono diretti a una grande divisione?

Sebbene Dinastia i fan che tengono il passo con lo spettacolo su Netflix non sono stati in grado di vedere questi recenti sviluppi sia per la serie che per la sua coppia principale, Dinastia la stagione 5 è iniziata con il botto, rispondendo subito a tutte le nostre domande scottanti. Spoiler avanti!

Aggiornamento Falliam della stagione 5 di Dynasty

Nel Dinastia finale della stagione 4, Fallon e Liam sembravano essere andati avanti e mettere il passato nel passato. Ovviamente, è stato più facile a dirsi che a farsi, dal momento che Eva ha creato una divisione nella loro relazione e Fallon ha tradito Liam con Colin.

Dopo la sparatoria di Fallon, Liam assume una faccia coraggiosa e rimane al suo fianco. Ma una volta che ha lasciato l’ospedale e ha iniziato a correre con il lavoro, Liam finalmente rilascia la rabbia che sta covando nei suoi confronti, che arriva in tandem con un’infezione che mette Fallon in coma.

Quando Fallon rimane privo di sensi in ospedale, Liam si rende conto di essere arrabbiato con se stesso quanto lo era con lei, spingendolo ad aiutare Fallon a svegliarsi dal coma. Giusto in tempo per celebrare il Natale, Fallon torna nella terra dei vivi e Falliam volta pagina su un nuovo inizio. Non rispondere ancora alla seconda festa di divorzio di Fallon e Liam perché non sta succedendo!

Quando è Dynasty stagione 5 su Netflix?

A seguire le due ore Dinastia evento premiere della stagione 5 lunedì 20 dicembre 2021, la stagione tornerà alla solita fascia oraria venerdì 9/8c l’11 marzo 2022 su The CW. La quinta stagione sarà nuovamente composta da 22 episodi e si concluderà tra la tarda primavera, l’inizio dell’estate 2022.

Mentre le passate stagioni di Dinastia sono terminate a maggio, la serie non è ancora tornata in pista. Stando così le cose, la programmazione di The CW dei restanti 20 episodi determinerà esattamente quando andrà in onda il finale di stagione e quando gli episodi arriveranno su Netflix.

Attualmente, la nostra migliore stima per il Dinastia la data di uscita di Netflix della stagione 5 è giugno o luglio 2022. Ci aspettiamo che la stagione inizi in streaming otto giorni dopo il finale televisivo, anche se quest’anno potrebbero verificarsi alcuni ritardi.

Assicurati di guardare Dinastia stagione 1-4 su Netflix e restate sintonizzati per saperne di più Dinastia notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!