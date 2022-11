Falling for Christmas’ George Young (Tad) età, altezza, Instagram

Cadendo per Natale è stato rilasciato su Netflix il 10 novembre e ha visto il ritorno di Lindsay Lohan nel mondo della recitazione. Il sano film di Natale presenta molte stelle di talento, tra cui l’affascinante attore britannico George Young, che si uniscono per creare un’esperienza visiva magica.

Nel film, George interpreta Tad, “il fidanzato/fidanzato egualmente privilegiato di Sierra (Lindsay Lohan), che è il catalizzatore della perdita di memoria di Sierra in seguito alla sua proposta a sorpresa sulla cima di una montagna. Se sei curioso dell’attore Tad e vuoi saperne di più su di lui, sei nel posto giusto!

Abbiamo tutto quello che c’è da sapere su George Young di seguito.

Giorgio Giovane età

George ha un aspetto estremamente giovanile, quindi molti saranno sorpresi nell’apprendere che l’attore ha 42 anni. È nato in un giorno bisestile il 29 febbraio 1980 a Londra, nel Regno Unito.

Altezza George Young

Secondo Super Star Bios, George si trova a un’altezza di 5 piedi e 11 pollici, tuttavia, altri siti stimano che l’attore sia leggermente più alto e lo collocano a 6 piedi. Non ha precedentemente commentato la sua altezza, quindi possiamo supporre che sia da qualche parte intorno a quell’intervallo.

Giorgio Giovane Instagram

Se stai cercando di dare il Cadendo per Natale star un seguito su Instagram, puoi trovare l’attore sotto il manico @instageorgey. George ha un sacco di contenuti da divorare, inclusi alcuni momenti adorabili con il suo giovane figlio, poiché sembra essere un utente regolare dell’app di condivisione di immagini e video.

Ruoli di George Young

Al di là del suo ruolo in Cadendo per Natale, George Young ha avuto una variegata carriera cinematografica e televisiva. Secondo IMDb, l’attore ha attualmente 25 crediti di recitazione a suo nome. È meglio conosciuto per la sua apparizione in Maligno (2021), Casa (2018), Contenimento (2016) e la serie 2014 Adornareper il quale è stato nominato come miglior attore non protagonista agli Asian Television Awards.

Stato di relazione di George Young

L’attore è stato fuori dal mercato per un po’ di tempo, dopo essersi sposato con Janet Hsieh, una personalità televisiva, violinista, autrice e modella taiwanese-americana, il 26 gennaio 2015.