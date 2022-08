Falling for Christmas data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Lindsay Lohan è un’attrice così talentuosa! La star ha iniziato la sua carriera quando aveva 10 anni e ricordo di essere cresciuta amando tutti i suoi film. Ci ha portato così tanti grandi film – da La trappola dei genitori e Venerdì strano a Cattive ragazze, e molti altri. Ora, quasi un decennio dopo, sta facendo il suo ritorno al cinema con l’imminente produzione Netflix, Cadendo per Natale!

Abbiamo sicuramente perso Lohan sui nostri schermi! I film di cui sopra sono alcuni dei miei preferiti. È un peccato che l’attrice di talento abbia attraversato così tante lotte personali.

Ma siamo così felici che sia riuscita a superarli e ancora una volta abbellirà i nostri schermi in alcuni nuovi progetti. La star ha firmato un accordo per due film con Netflix. La seconda produzione è provvisoriamente chiamata Desiderio irlandese.

Cadendo per Natale è diretto e scritto da Janeen Damian, con Jeff Bonnett, Ron Oliver e Michael Damian anche come sceneggiatori. Ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima produzione!

In caduta per la data di uscita di Natale

Ovviamente, con un titolo come “Falling for Christmas”, il film deve uscire durante le festività natalizie! Secondo Cosa c’è su Netflixil film sarà presentato in anteprima giovedì 10 novembre sul servizio di streaming.

La sinossi di Falling for Christmas

Una viziata ereditiera d’albergo (Lindsay Lohan) appena fidanzata ha un incidente sugli sci, soffre di un’amnesia totale e nei giorni precedenti si ritrova alle cure di un affascinante proprietario d’albergo (Chord Overstreet) e della sua precoce figlia. a Natale.

Falling for Christmas cast

I seguenti membri del cast si uniscono a Lohan e Overstreet:

Giorgio Giovani

Jack Wagner

Olivia Perez

Insegui Ramsey

Sean J. Dillingham

Antonio D. Carità

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti portiamo tutti gli aggiornamenti su Cadendo per Natalein anteprima su Netflix durante le festività natalizie!