“Fake and Disgusing” – La regina e l’attrice esile Jodie Turner-Smith criticano Kanye West per le recenti controversie

Se non fosse per la sua carriera da rapper che vale più Grammy e un impero della moda da $ 1,5 miliardi, Kanye West sarebbe sicuramente popolare per il suo kerfuffle sui social media. Dall’avere la sua ex suocera come immagine del profilo all’indossare una maglietta “White Lives Matter”, West sa sicuramente come suscitare scalpore.

Per più contesto, la frase “White Lives Matter” è stata usata dai gruppi di suprematisti bianchi come un applauso razzista al momento Black Lives Matter che è diventato popolare nel 2014. Quindi per Kanye West, che è lui stesso un artista nero, indossare un bianco La t-shirt Lives Matter mentre promuoveva il suo marchio su una piattaforma così enorme ha lasciato l’amaro in bocca in molti. E le celebrità non si sono morse la lingua per gridare Nessun bambino rimasto indietro rapper su questo. Lo sguardo di disapprovazione più feroce veniva da The Witcher: Origine del sangue attrice, Jodie Turner-Smith.

Jodie Turner-Smith non è qui per Kanye West e la sua ultima acrobazia

La modella e attrice britannica ha espresso ciò che prova per Ye che indossa una maglietta anti-Black Community. L’attrice che lei stessa stava partecipando alla settimana della moda di Parigi il mese scorso, non si è tirata indietro e ha definito Ye “disgustosa” e “imbarazzante”. Ha preso le sue storie su Instagram e ha scritto: “Pensavo avesse detto che stava cercando di unire le persone??? falso e disgustoso e imbarazzante. Per favore, vai a toccare un po’ d’erba e smettila di condividere i tuoi pensieri tossici”.

Jodie Turner-Smith ha inoltre pubblicato screenshot di altri post di celebrità che esprimevano la loro disapprovazione per Kanye. Uno è venuto dal figlio di Will Smith, Jaden Smith, che se n’è andato all’inizio dello spettacolo perché non credeva nel messaggio. L’attrice ha anche condiviso il post di Vas J.Morgan che ha scritto della sua delusione per Ye, soprattutto da quando era un fan.

Smith non si è fermato qui e ha anche condiviso un post di Van Lathan che ha parlato dell’impatto più profondo dello spettacolo della maglietta di Ye. Questa non è la prima volta che Kanye West riceve un contraccolpo per aver insultato la comunità nera e la loro storia.

In un’intervista del 2018 con TMZ, il rapper ha affermato che la schiavitù non era reale. Mentre la rissa che lo circonda su Internet diventa più forte, la prossima mossa di Ye non è nota, ma sappiamo che tornerà presto con la sua linea di prodotti Yeezy.

Pensi che questo influenzerà Kanye West e i suoi piani per entrare da solo nell’industria della moda? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

