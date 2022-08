“Fa sembrare che il signor Miyagi sia un vampiro”: i fan di “Cobra Kai” sottolineano la ridicolità dell’Ultimate Team-Up di Miyagi-Do e Eagle Fang

In attesa dello streaming della prossima stagione di Cobra Kai, i fan stanno inventando vari punti per mantenere vivo il clamore. Nella stagione precedente, abbiamo assistito all’incredibile momento di Daniele La Russo e Johnny Lawrence‘s nodo appena legato. Alla partita finale, mentre Sam si stava preparando a combattere Tory, i fan hanno visto il cambiamento di opinione di Daniel. E per battere ‘Cobra Kai’, Miyagi Do si allea con il suo acerrimo nemico, Eagle Fang. Daniel stesso scherzosamente fa il nome del loro dojo comune, Miyagi Zanne. Tuttavia, i fan lo trovano ridicolo.

Miyagi Zanne contro Cobra Kai

Mentre il ‘Cobra Kai’ senseis, Giovanni Creese e Terry Argento ora sono l’uno contro l’altro, Daniele e Johnny sono venuti insieme. Nell’ultimo episodio della stagione precedente, abbiamo visto Terry Silver tradire John Creese in ogni modo possibile. Dopo questo momento iconico dello spettacolo, Johnny e Daniel si uniscono per creare una squadra forte per battere “Cobra Kai” con i loro tecniche combinate. Tuttavia, il nome che Daniel ha suggerito al torneo “Miyagi Zanna” sembra aver catturato l’attenzione dei fan. È così che hanno reagito al nome ridicolo del loro dojo appena trovato.

Take caldo. Miyagi fang è un nome rabbrividente per un dojo. da cobrakai

I fan dello spettacolo indicano il ridicolo e dire che il nome è imbarazzante. Aggiungono anche che il nome, Miyagi Fangs, fa sembra che il signor Miyagi sia un vampiro, il che non ha senso. Tuttavia, alcuni difensori hanno affermato che il nome era solo per il momento solo quando Daniel ha offerto la sua mano a Johnny. Mentre un utente ha affermato che gli showrunner dovevano essere a conoscenza della ridicolità del nome perché quando anche Daniel lo stava pronunciando, rideva sarcasticamente.

I fan lo sono sperando di vedere un altro nome tosto per il loro dojo per competere contro un altro dojo tosto. Miyagi Do e Eagle Fang sono nomi perfetti da soli. Ora che gli showrunner continueranno questa collaborazione, dovrebbero creare anche un altro nome.

Hai suggerimenti o ipotesi selvagge sul nome del loro dojo combinato? Se spettasse a te creare un nome, quale sarebbe? Come lo giustificheresti?

