“Fa paura per me” – Millie Bobby Brown una volta ha parlato della dualità dell’essere famosi

Millie Bobby Brown una volta ha parlato di essere costantemente osservata. Il Cose più strane la fama ha fatto molta strada dal suo ruolo rivoluzionario nella serie come Eleven. È senza dubbio uno degli attori più famosi della serie la cui interpretazione ha ottenuto molti elogi. La sua capacità di interpretare ruoli seri le è valsa diverse nomination e la sua personalità spumeggiante e sicura di sé è ammirata da molti.

Non solo sta iniziando a fare grandi progetti, ma è una delle celebrità più trendy oggi. Brown rimane molto attivo attraverso i social media e spesso fa Instagram Live e rilascia interviste. Sebbene l’attrice sia cresciuta con Hollywood come parte integrante della sua vita, non è sempre facile essere costantemente sotto i riflettori. L’ambasciatore dell’UNICEF una volta ha parlato di questo e altro in un’intervista al podcast.

Millie Bobby Brown ha parlato di fama e altro in un podcast

Millie è nota per la sua vivace personalità e la sua natura schietta. In un podcast con l’autore Erik Qualman a luglio, ha parlato di quanto sia difficile per i giovani essere presi sul serio. Rivela come ottenere il suo punto di vista da giovane a Hollywood non sia facile.

“Sono guardato da tutti” lei disse. La diciottenne ha menzionato come, sebbene la sua vita sia un po’ diversa da quella degli altri giovani, si relaziona ai problemi che le persone della sua età devono affrontare.

Il vincitore del premio Teen Choice ha espresso simpatia per questi giovani che si stanno ancora evolvendo e stanno affrontando le sfide che affrontano a scuola ea casa. Ma ha anche sottolineato che dipende da come affrontiamo e reagiamo ai problemi. L’attrice britannica lo ha ulteriormente aggiunto “Fa paura per me esprimermi a volte” ma poi ha momenti di potenziamento che la fanno sentire benissimo con se stessa.

Millie Bobby Brown sarà vista di nuovo nella quinta e ultima stagione di Cose più strane. Nel frattempo, combatterà i nemici indossando un vestito di piumino da cipria come protagonista Enola Holmes 2.

Trovi che i suoi pensieri siano riconoscibili? Fateci sapere nei commenti.

