“Extraction 2” prevede la data di uscita di marzo/aprile 2023 su Netflix

Extraction 2 ha appena concluso le riprese e, secondo il regista Sam Hargrave, il film prevede una data di uscita per l’inizio del 2023 menzionando specificamente l’uscita a marzo o aprile 2023.

La notizia arriva da un’intervista omnicomprensiva al regista di Extraction 2, Sam Hargrave con il podcast chiamato The Weekly Geekly. Hargrave, se non lo sapessi, è il regista dietro il primo film e ora il sequel.

Al momento dell’intervista, erano al quarto giorno della post-produzione del film, le cui riprese sono iniziate a novembre 2021 e la maggior parte delle riprese si è svolta a Praga, nella Repubblica Ceca, anche se Hargrave conferma che le riprese originariamente avrebbero dovuto svolgersi in Australia ma non è stato possibile a causa del COVID-19.

Ora vale la pena notare che nulla è scolpito nella pietra quando si tratta della programmazione di Netflix con così tanto anticipo. Di conseguenza, la data di rilascio di marzo o aprile 2023 potrebbe essere del tutto imprecisa. Hargrave ha accennato al fatto che le cose stanno cambiando e quindi ci terranno tutti aggiornati tramite i suoi canali social e di Netflix per gli aggiornamenti sul film.

Anche nell’intervista, Hargrave ha fornito alcune altre informazioni per il prossimo sequel, come ad esempio prendere in giro che hanno intensificato l’azione in modo drammatico dicendo “abbiamo fatto il doppio e il doppio del tempo per certo [action] sequenze”.

Prevede anche nuove relazioni e nuove prospettive sulle relazioni più vecchie che verranno rivelate nel sequel.

Conserveremo la nostra anteprima principale per Estrazione 2 aggiornato con il passare dell’anno e riceviamo nuovi aggiornamenti.

Finora, abbiamo dato due primi sguardi al prossimo sequel con un teaser all’evento Tudum dell’anno scorso e una prima immagine (vista all’inizio di questo articolo).

Mentre aspetti Estrazione 2, ricorda che Hemsworth sarà anche il titolo di un altro thriller d’azione Netflix che arriverà molto prima. Ci riferiamo a Testa di ragno che ha messo gli occhi su una data di uscita di giugno 2022.

Non vedi l’ora Estrazione 2? Fatecelo sapere nei commenti in basso.

h/t NetflixStan su Twitter per l’avviso.