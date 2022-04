Exploding Kittens rilascia aggiornamenti, casting, sinossi, gioco e altro ancora

Gattini che esplodono arriverà su Netflix in grande stile molto presto. Con un accordo unico nel suo genere, Netflix creerà una commedia animata per adulti basata sul popolare gioco di carte e un nuovo gioco per cellulare. Lanciato dallo stesso franchise, Netflix spera di capitalizzare il successo del gioco per creare Gattini che esplodono – Il giocouna versione esclusiva dell’amato gioco di carte.

Poi, nel 2023, seguirà una serie animata per adulti con attori famosi come Lucy Liu, Tom Ellis, Ally Maki e molti altri. Se sei un fan del gioco di carte e vuoi saperne di più sulla serie in arrivo o sull’app mobile, continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo su questa entusiasmante novità.

Aggiornamenti sul rilascio di Exploding Kittens

La serie animata non uscirà prima del 2023. Non abbiamo ancora una finestra di rilascio più stretta, ma resta sintonizzato su Netflix Life per rimanere aggiornato su tutti gli sviluppi futuri!

Cast di gattini esplosivi

Lucifero la star Tom Ellis guiderà il cast insieme ad altri attori importanti come Lucy Liu e Ally Maki. Dovremmo scoprire chi altro inizierà nella serie entro la fine dell’anno.

Ecco l’elenco completo del cast principale di adesso:

Tom Ellis

Abramo Lim

Lucia Liu

Alleato Maki

Mark Proksch

Sasheer Zamata

Sinossi di Exploding Kitts

Secondo Netflix, la serie in uscita seguirà “l’eterno conflitto tra Paradiso e Inferno raggiunge proporzioni epiche quando sia Dio che il Diavolo vengono inviati sulla Terra, nei corpi di grossi gatti domestici”.

Shane Kosakowski e Matthew Inman saranno gli showrunner mentre Mike Judge, Greg Daniels e Dustin Davis di Bandera Entertainment saranno i produttori esecutivi. Peter Chernin e Jenno Topping per il Chernin Entertainment Group e i creatori del franchise di Exploding Kittens, Elan Lee e Inman di The Oatmeal saranno anche produttori esecutivi della serie.

Gioco dei gattini che esplodono

Oltre alla serie animata, Netflix rilascerà un gioco mobile basato su Exploding Kittens. Il gioco uscirà a maggio! Non abbiamo ancora una data precisa, ma ti aggiorneremo non appena sapremo quando uscirà il gioco.

Secondo il comunicato stampa di Netflix, il gioco manterrà lo stesso gameplay classico con i giocatori che pescano carte con l’obiettivo di evitare l’esplosione del gattino. I fan potranno inoltre godere di due nuove carte esclusive.

Radar: rivela ai giocatori la posizione del gattino esplosivo più vicino alla cima del mazzo di carte

Flip Flop: Inverte l’ordine delle carte nel mazzo

Ulteriori informazioni sul gioco qui sotto:

Le carte future e le meccaniche di gioco saranno incentrate sulla serie animata in modo che amici e famiglie possano giocare con i loro personaggi preferiti e dare vita allo spettacolo. Con entrambe le opzioni single e multiplayer, il gioco sarà disponibile per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi o acquisti in-app.

Il gioco sarà gratuito per gli abbonati Netflix.