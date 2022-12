Ex fidanzate del principe Harry: la storia della relazione del principe Harry

LONDRA, INGHILTERRA – 19 SETTEMBRE: Il principe Harry, duca di Sussex segue la bara della regina Elisabetta II mentre lascia l’Abbazia di Westminster durante i funerali di stato della regina Elisabetta II il 19 settembre 2022 a Londra, Inghilterra. Elizabeth Alexandra Mary Windsor è nata a Bruton Street, Mayfair, Londra il 21 aprile 1926. Ha sposato il principe Filippo nel 1947 ed è salita al trono del Regno Unito e del Commonwealth il 6 febbraio 1952 dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. La regina Elisabetta II morì nel castello di Balmoral in Scozia l’8 settembre 2022 e le successe il figlio maggiore, il re Carlo III. (Foto di James Manning- WPA Pool/Getty Images)

Il principe Harry potrebbe essere un uomo felicemente sposato ora, avendo legato il nodo al primo Abiti l’attrice Meghan Markle nel 2018, ma prima che dicesse di sì, il duca di Sussex era considerato un po’ un giocatore (come notato da Distrarre) ed era legato a molte altre bellezze. Ma uscire con un principe non è sempre la favola che ci si aspetta, come ha notato lo stesso reale nella prima puntata di Harry e Megan su Netflix.

“[I learned] il dolore e la sofferenza delle donne che si sposano in questa istituzione. Ricordo di aver pensato: ‘Come posso mai trovare qualcuno che sia disposto e capace di essere in grado di sopportare tutto il bagaglio che deriva dall’essere con me?’”

Dalle relazioni serie alle avventure rumorose, ecco uno sguardo alle donne con cui usciva prima di decidere che Meghan era quella giusta per lui.

Con chi usciva il principe Harry prima di Meghan Markle?

Secondo i rapporti, ci sono diverse giovani donne a cui il fusto britannico era legato mentre cresceva a Londra, anche se in realtà aveva solo altre due serie relazioni pubbliche prima di sposare Meghan. Ecco una passeggiata nella memoria di tutte le donne con cui (presumibilmente) è stato il principe Harry.