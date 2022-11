Evoluzione su Netflix? (dove guardare)

Il dramma poliziesco di lunga data che segue gli sforzi eccezionali dell’Unità di analisi comportamentale ha finalmente rilasciato la sua sedicesima stagione intitolata Menti criminali: evoluzione, che ha già ottenuto punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes. Molte persone si sono divertite a guardare Menti criminali su Netflix da molti anni, e ha senso che alcune persone là fuori avviino un’indagine completa per sapere se possono o meno guardare la prossima serie di episodi.

Questa volta la BAU ha il bel da fare perché il talentuoso personale dell’FBI è costretto a trattare con una rete di serial killer che sono stati in qualche modo coltivati ​​durante la pandemia e che ora rappresentano una seria minaccia. Le ultime iterazioni del set stanno fungendo da revival dopo che lo show si è chiuso nel 2020 e i fan avranno 10 nuovi entusiasmanti episodi da godersi.

Per quanto riguarda il cast per Menti criminali: evoluzione è preoccupato, diversi volti noti sono tornati in azione, tra cui Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster. Oltre a un’eccellente scaletta di talenti, lo spettacolo ha anche ricevuto elogi da punti vendita come Variety e TV Line, aggiungendosi alle molte ragioni per cui i fan non dovrebbero dormire Menti criminali: evoluzione.

Criminal Minds: Evolution è disponibile su Netflix?

Menti criminali non è più sul servizio di streaming e significa anche che anche la sedicesima stagione non è una delle tante scelte sullo streamer. Esatto fan, Menti criminali: evoluzione non è disponibile su Netflix.

Ma ci sono molti commoventi drammi polizieschi pronti per essere vissuti in questo momento sulla popolare piattaforma di streaming. Alcuni dei titoli disponibili relativi ai serial killer includono Mindhunter, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmere Voisolo per citarne alcuni.

Dove puoi riprodurre in streaming Criminal Minds: Evolution

Menti criminali: evoluzione è disponibile solo su Paramount+. La serie si unisce a una scaletta che include Alone, Il Buon Combattimentoe Tula Re.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Starai guardando? Menti criminali: evoluzione?